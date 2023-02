Com cerveja no preparo, torta de costela é deliciosa escolha para almoço em família

O confeiteiro Fernando de Moraes Silva, de Presidente Prudente (SP), ensina o passo a passo da receita. Torta de costela é deliciosa alternativa para almoço em família

Ingredientes

Massa

240g (2 xícaras de chá) de farinha de trigo

25g (2 colheres de sopa) de manteiga

150g (½ lata) de creme de leite

10g (1 colher de chá) de fermento

5g de sal (a gosto)

Recheio

1kg de costela

1 cebola

1 tomate

½ pimentão verde

4 dentes de alho

1 cerveja (lata) e sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha e a manteiga. Depois misture os dois ingredientes até formar uma espécie de farofinha. Mexa com as mãos. Depois coloque o sal e misture novamente. Em seguida, acrescente o creme de leite. Misture mais uma vez até a massa ficar homogênea.

Durante o processo da mistura do creme de leite com os outros ingredientes, coloque o fermento e mexa misture até dar o ponto. Em seguida, reserve a massa em um saco plástico dentro da geladeira por aproximadamente 30 minutos.

Após esse período, é hora de abrir a massa. Utilize farinha no espaço para abrir. Use dois terços da massa e guarde o restante na geladeira. Abra a massa de forma redonda. Feito a abertura, coloque-a na forma e molde-a conforme o recipiente.

Para finalizar, pincele clara de ovo na massa e reserve-a na geladeira por cerca de uma hora.

Recheio

Com a massa pronta, é hora de fazer o recheio! Em uma panela de pressão, coloque a costela, a cerveja (garrafa de 355ml) e o sal a gosto.

Depois, leve ao fogo. Quando pegar pressão, deixe por mais 40 minutos. Em seguida, desfie a costela e a coloque em outra panela com o tomate, o alho, a cebola e o pimentão. Leve ao fogo novamente e misture os ingredientes.

Montagem

Depois, coloque o recheio na massa que estava na geladeira. Em seguida, abra a outra parte da massa para cobrir a torta. Decore como preferir. Para finalizar, pincele uma gema de ovo na massa para dourar e acrescente orégano, caso goste. Leve ao forno a 200 graus, por aproximadamente 30 minutos.

