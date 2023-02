Cidade não tem nenhum caso registrado da doença. Único caso registrado no Estado de São Paulo foi em Vargem Grande do Sul (SP). Com chegada do carnaval, Matão intensifica vacinação contra febre amarela

Com o carnaval chegando, Matão (SP) está intensificando a vacinação da população contra a febre amarela. Ação ocorre até a sexta-feira (17). Cidade não tem nenhum caso registrado da doença.

Podem receber o imunizante todas as pessoas acima de 5 anos, que ainda não foram vacinados anteriormente. Crianças menores de 5 anos devem receber duas doses da vacina, sendo a primeira a partir dos 9 meses e a segunda aos 4 anos de idade.

“Lembrando que lactantes, gestantes e idosos precisam de recomendação médica para tomar essa vacina. Como eles estão com o sistema imunológico um pouco diminuído, consequentemente, eles podem ter uma reação, por isso é necessária a indicação médica”, alertou a enfermeira Luceli Schiatto.

No dia 27 de janeiro, Vargem Grande do Sul (SP) confirmou o primeiro caso da doença em São Paulo neste ano. Desde 2020 não havia registros da doença no estado.

No início de fevereiro, o Governo do Estado emitiu um alerta sobre a doença durante o carnaval, indicando que o risco de contaminação por febre amarela é maior em áreas de mata e zona rural que recebem turistas para acampamentos, trilhas e outras atividades no feriado.

Cronograma de vacinação

Em Matão, a vacinação ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h nos seguintes locais:

SEGUNDA-FEIRA

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pereira e Jardim São José

TERÇA-FEIRA

UBSs Bairro Alto e São Judas Tadeu

QUINTA-FEIRA

UBSs Jardim Paraíso e São Judas Tadeu

SEXTA-FEIRA

UBSs 4º Centenário, São Lourenço do Turno e Centro de Saúde I

Os moradores podem tirar as dúvidas sobre a vacinação pelo telefone (16) 3383-4901.

Entenda como ocorre a infecção e quais são os sintomas da febre amarela

Alexandre Mauro/Editoria de Arte G1

Transmissão da doença

A infecção da febre amarela se dá por meio de mosquitos silvestres, como o Aedes aegypti, que vivem em zona de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades.

As equipes estaduais e municipais realizam a vigilância, a coleta e a identificação dos mosquitos transmissores.

