Com contação de histórias, Sicoob Credip ensina finanças para cerca de 3 mil alunos

Cerca de 3 mil estudantes de escolas públicas e privadas em oito municípios de Rondônia participaram das ações de contação de histórias promovidas pela Sicoob Credip durante a semana da Global Money Week (GMW), ocorrida de 20 a 26 de março. De forma dinâmica, lúdica e divertida as crianças puderam aprender mais sobre educação financeira e a importância de poupar para realizar sonhos.

A GMW é uma campanha mundial coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e tem como objetivo levar educação financeira para crianças e jovens. Parceira do evento, a Sicoob Credip promoveu ações de educação financeira em Cacoal, Pimenta Bueno, Alvorada D’Oeste, Espigão D’Oeste, Rolim de Moura, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste e Santa Luzia do Oeste.

De acordo com o analista de Desenvolvimento Cooperativo, Samuel Trevenzoli, este ano a Cooperativa focou em ações para o público infantil do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental I, utilizando a contação de histórias como forma de promover a conscientização financeira.

As histórias foram contadas por colaboradores da Cooperativa que também são voluntários do Instituto Sicoob. Eles utilizaram o livro “Caio achou uma moedinha”, da coleção Financinhas, do Instituto Sicoob, que narra a história de um garotinho que poupou dinheiro para realizar um sonho. Ao todo, o projeto envolveu cerca de 10 voluntários.

“O resultado foi maravilhoso e superou nossas expectativas. Nós esperávamos atender cerca de 1.500 crianças e ultrapassamos a meta chegando a quase 3 mil. É uma ação simples, mas de grande impacto. Durante a leitura, as crianças são instigadas a falar sobre o que aprenderam e elas sempre interagem dizendo que aprenderam a economizar dinheiro, juntar dinheiro. E educação financeira é isso, de pouquinho em pouquinho você vai conscientizando e fazendo com que isso vire uma prática do dia a dia”, acredita Samuel.

Para a assistente de Desenvolvimento Cooperativo, Letícia de Matos Pinheiro Almeida, a experiência em contar história foi muito gratificante. Ela diz que as crianças ficaram atentas à leitura e interagiram bastante.

“Estive em sete escolas e a receptividade foi muito boa em todas elas. Os alunos foram muito participativos, faziam perguntas e se empolgavam com a história como se estivessem dentro dela. A maioria deles contou que desde pequeno foram incentivados em casa a juntar dinheiro no cofrinho. E os que não tinham essa prática disseram que iam pedir cofrinhos para os pais, como os coleguinhas juntavam dinheiro eles também queriam começar a poupar”, contou Letícia.

Além de fazer a leitura da história, os voluntários também distribuíram cerca de 3 mil exemplares de livros da coleção Financinhas. A ideia é disseminar o conhecimento a respeito de educação financeira e também estimular o hábito da leitura.

A Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil e está presente nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Ao todo são mais de 110 mil cooperados, 46 pontos de atendimento físicos, 1 digital, e um crescimento acima da média.

valipomponi