Bloco do Sindicato dos Metalúrgicos é um dos mais tradicionais da cidade. Com críticas ao governo Bolsonaro e à Guerra da Ucrânia, Bloco ‘Acorda Peão’ reúne foliões em desfile em São José, SP.

Divulgação/Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos

O bloco ‘Acorda Peão’, um dos mais tradicionais de São José dos Campos (SP), animou o carnaval na manhã deste sábado (18) e reuniu centenas de foliões na região central da cidade.

O bloco é organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos e, neste ano, os alvos das críticas foram o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Guerra da Ucrânia e a desocupação das casas do Banhado.

Depois de dois anos sem desfile, a folia aconteceu no período da manhã, com concentração na Rua Francisco Paes e o desfile seguindo pelo centro da cidade.

Divulgação/Sindicato dos Metalúrgicos de São José

O bloco teve como samba-enredo “O mundo assistiu”, em referência aos ataques golpistas de 8 de janeiro. A letra também trouxe críticas à desocupação das casas no Banhado, a Bolsonaro e à guerra na Ucrânia.

O bloco trouxe quatro alegorias, que começaram com os trabalhadores fazendo exigências ao presidente Lula (PT), passando pela ida de Bolsonaro para os Estados Unidos, a desocupação de casas no Banhado e terminou com pedidos pela estatização da Avibras.

Desfile de blocos em São José começou cedo

