com-dificuldades-financeiras,-santa-casa-de-araras-adia-cirurgias-eletivas

Segundo Secretaria Municipal de Saúde, hospital tem um déficit mensal de R$ 2,5 milhões. Pacientes reclamam da enorme fila de espera na Santa Casa de Araras

A Santa Casa de Araras (SP) tem adiado a realização de cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de urgência ou emergência. O motivo, segundo a prefeitura da cidade, são dificuldades financeiras.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Araras, a Santa Casa tem um déficit mensal de R$ 2,5 milhões. Sem dinheiro, o hospital deixou de comprar remédios, pagar funcionários e cancelou as cirurgias eletivas.

A dona de casa Vanessa Foguel teve a cirurgia para retirada da pedra na vesícula adiado por duas vezes nos últimos meses. Ela conta que o hospital alega não ter anestesista por falta de pagamento.

A mesma justificativa tem sido dada para outros pacientes. “Pelo fato de não ter anestesista, eles não marcam com o cardiologista para verificar os exames porque senão a consulta fica velha e não vai valer mais e, quando a gente vai atrás, não tem o retorno de quando terá o anestesista para fazer a cirurgia, a fila está imensa, quando você vai na secretaria de Saúde, eles fazem questão de mostrar a pasta da lista de espera”, conta a operadora de caixa Érica Romano Melitio, que aguarda por uma cirurgia para retirar o útero.

Mas o problema não é recente. A dona de casa Palmira Gomes aguarda há sete anos para fazer uma cirurgia na bexiga e outra no ombro. “Não tem médico para liberar, e vai enrolando e, até agora, nada de cirurgia”, lamenta.

A Santa Casa de Araras atende uma região que engloba também os municípios Leme, Conchal, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição.

O que diz a prefeitura

A prefeitura nega que haja pagamentos atrasados e diz que vai fazer uma auditoria para apurar as contas da Santa Casa.

“Para saber a real situação da Santa Casa e diante do relatório, a secretaria de saúde e a prefeitura irão tomar as medidas necessárias”, afirmou o secretário de Saúde de Araras, Alex Zaniboni.

O secretário acredita que as dificuldades do hospital tenham com causa a defasagem da tabela do SUS. Atualmente, 60% da verba da Santa Casa vem do Sistema Único de Saúde.

“Hoje a Santa Casa esta se esforçando muito, mas a tabela SUS não é atualizada há mais de 16 anos e está deficitária”, afirmou.

O relatório da comissão especial da Secretaria de Saúde sobre a situação do hospital deve ficar pronto até o final do mês. A diretoria da Santa Casa de Araras não quis dar entrevista e disse que não irá ser manifestar.

