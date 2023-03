Com dívida de R$ 400 mil, abrigo de idosos luta para não fechar em Porto Nacional

A Casa Abrigo João XXIII foi fundada em 1936 para dar assistência a idosos no estado. Direção aguarda ajuda do governo para resolver situação: ‘Seria uma pena acabar assim’. Abrigo João XXIII atende 11 idosos, atualmente

Com uma dívida de R$ 400 mil, o Abrigo João XXIII, luta para não fechar as portas. A unidade foi aberta em 1936, em Porto Nacional e, desde então, presta assistência a idosos no estado. Atualmente, 11 idosos recebem alimentação, roupas, tratamento de saúde e carinho no local. Muitos deles não têm a família por perto.

A administração informou que não tem recursos suficientes para manter esses cuidados com os idosos, já que acumula muitas dívidas. Sem previsão de verbas para quitar os compromissos, a unidade já havia decidido que fecharia as portas.

No entanto, na manhã desta quarta-feira (1º), a coordenadora Fabiana Lacerda, informou que recebeu a visita do governador Wanderlei Barbosa, no início da semana, e ele prometeu que ajudaria. Segundo ela, uma audiência pública deve ser realizada na Assembleia Legislativa para que os políticos possam discutir uma solução.

Dívidas financeiras obrigam administração do abrigo a remanejar os idosos

Em nota, o governo do Tocantins se comprometeu em prestar apoio ao Abrigo, ainda que não tenha informado como será feito. A nota, na íntegra, está no final desta reportagem.

“Nós estamos recebendo doações, não falta comida e nem assistência para os idosos. O problema é a dívida financeira de R$ 400 mil. Eu me senti mais animada com a promessa do governador. Ele disse que vai nos ajudar. Estamos esperando essa. Esse projeto não pode acabar assim”, afirmou Fabiana.

Atualmente o local é administrado pela Conferência São Vicente de Paulo, que fica no estado de Goiás. A Prefeitura de Porto Nacional arca com o quadro de funcionários e com as despesas de água e energia. Todos os outros custos são mantidos através de doações.

Abrigo João XXIII luta para não fechar as portas em Porto Nacional

A técnica de enfermagem, Maria Raimunda, que trabalha na unidade há mais de cinco anos, se emociona ao falar sobre a possibilidade de as atividades serem encerradas.

“Estamos abalados, não só os funcionários, como muitos moradores de Porto e de outras regiões. O abrigo João XXII é bem antigo. Quando eu era criança, já ouvia falar no abrigo. De repente, chega esse momento que a gente tem que deixar esse povo sair daqui. Não acho justo”.

O que diz o governo

O Governo do Tocantins informa que o governador Wanderlei Barbosa se comprometeu em prestar apoio ao Abrigo João XXIII, em Porto Nacional, de modo a melhorar a questão estrutural do local para proporcionar mais conforto para aos idosos atendidos. O Governo vai agora estudar a forma como esse apoio será concretizado.

