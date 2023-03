Com documentos falsos, duas mulheres tentam abrir contas bancárias e acabam presas em Adamantina

Além das identidades utilizadas pelas envolvidas, a Polícia Civil também apreendeu um carro. Duas mulheres foram presas pela prática de uso de documentos falsos e organização criminosa em Adamantina (SP)

Polícia Civil

Duas mulheres, de 39 e 60 anos, foram presas pela prática de uso de documento falso e organização criminosa enquanto tentavam abrir contas bancárias, em Adamantina (SP).

A Polícia Civil encontrou as suspeitas, nesta terça-feira (7), com a posse de cédulas de identidades falsificadas no interior de uma agência bancária do município.

Segundo a polícia, elas tentavam criar contas com o intuito de se “passar por outras pessoas”.

Além das falsas identidades utilizadas pelas mulheres, também foi apreendido um veículo. As documentações foram encaminhadas para a Polícia Científica, para que seja feita a perícia.

Elas devem responder pela “prática de uso de documento falso e organização criminosa”, conforme a Polícia Civil.

As suspeitas foram encaminhadas à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista (SP), onde seguem à disposição da Justiça.

Orientação

A Polícia Civil orienta para que qualquer cidadão, ao se deparar com situações que indiquem falsidade ideológica, procure ajuda na delegacia mais próxima, seja pessoalmente ou de forma anônima por meio do telefone 197.

A ajuda da população é “fundamental para a investigação e repressão a estes tipos de delitos”.

Vittorio Rienzo