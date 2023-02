Com drone, polícia prende grupo que tentava roubar banco em Pelotas; trio fazia túnel na agência

Polícia identificou três pessoas dentro do banco com auxílio de câmera térmica. Outros dois homens aguardavam em carro no lado de fora da agência. Com drone, polícia prende grupo que tentava assaltar banco em Pelotas

Cinco pessoas foram presas em flagrante, na madrugada deste domingo (19), por suspeita de envolvimento em um assalto a banco em Pelotas, no Sul do RS. Conforme a Brigada Militar (BM), um drone equipado com câmera térmica ajudou a identificar três homens que já estavam no interior da agência.

Após receberem informações do possível assalto, policiais da Força Tática do 4° Batalhão de Polícia Militar (CPM) abordaram um veículo estacionado na frente do banco, na Avenida Duque de Caxias. Os dois ocupantes, um homem de 33 e outro de 30 anos, informaram os agentes que aguardavam comparsas que estavam dentro da agência.

Os policiais cercaram a agência, e o trio se rendeu. Os presos são um homem de 37 anos, outro de 38 e um terceiro de 23 anos.

Equipamento apreendido dentro de banco e policial monitorando drone em Pelotas

4º BPM/BM/Divulgação

A polícia apurou que os presos estavam no local desde a noite de sexta-feira (17). Segundo a BM, o grupo havia feito um túnel com pedaços de papelão, conhecido como “buraco de tatu”, utilizado para não acionar sensores de alarme. Contudo, uma segunda parede não tinha sido perfurada, impedindo o acesso dos criminosos ao banco.

De acordo com a BM, o automóvel utilizado pelo grupo seria de propriedade de um integrante de uma quadrilha de assalto a bancos. Dois presos teriam dito ser integrantes de uma facção criminosa de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O delegado João Paulo Abreu, da 1ª Delegacia de Repressão a Roubos, especializada em assaltos a banco, diz que o caso pode ter relação com uma ocorrência semelhante em Porto Alegre. No início de janeiro, uma agência no bairro Moinhos de Vento foi assaltada com a mesma técnica do túnel com papelão.

“Estamos cientes do fato de Pelotas. A relação entre ele e o de Porto Alegre está sendo devidamente apurada. Não se descarta a possibilidade de algum ou alguns dos presos terem relação”, diz.

Os cinco presos foram encaminhados para uma delegacia, onde foi registrada a ocorrência. Um segundo veículo utilizado pelo grupo e os equipamentos usados na tentativa de roubo foram apreendidos.

Polícia em frente a banco alvo de tentativa de assalto em Pelotas

4º BPM/BM/Divulgação

