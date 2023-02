Com duas mortes suspeitas de dengue, Adamantina decreta situação de emergência em saúde

Secretaria Municipal de Saúde investiga os óbitos ocorridos nos últimos dias 8 e 13 de fevereiro. No total, são 371 casos confirmados da doença até o momento. Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue

Getty Images

Em decreto publicado nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Adamantina (SP) declarou situação de emergência na saúde pública municipal e determinou atividades preventivas contra a proliferação da dengue, da chikungunya e do zika vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde investiga a suspeita de duas mortes terem sido provocadas pela dengue na cidade.

Até o momento, além dos dois óbitos em investigação, Adamantina tem 371 casos confirmados da doença.

Segundo o Poder Executivo, a situação de emergência foi decretada levando em consideração que a dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que nos últimos anos se espalhou rapidamente por todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O vírus da dengue é transmitido pela fêmea e possui quatro distintos, porém, intimamente relacionados, sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). No momento, o sorotipo DENV-1 é o que está em circulação em Adamantina.

Por força do decreto 6.672, de 14 de fevereiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças e do mosquito transmissor, nos termos da lei federal nº 8.080/90 e da lei municipal nº 3.870/19.

O decreto entrou em vigor nesta terça-feira (14).

“Todos precisam colaborar no combate à dengue! Mantenha seu quintal longe dos criadouros e em caso de sintomas procure sua unidade de saúde de referência”, salienta a secretária municipal de Saúde, Franciele Anselmo.

Mortes

A Secretaria de Saúde informou que a Vigilância Epidemiológica foi notificada a respeito de um óbito ocorrido em 8 de fevereiro tendo como causa a dengue.

No entanto, de acordo com os registros da pasta, quanto à pessoa que faleceu, não há registro de atendimento em nenhuma Unidade Básica de Saúde do município, inclusive na Santa Casa de Misericórdia, bem como não existe registro de exames que atestem a doença para o paciente.

Por causa disso, a Secretaria de Saúde está realizando todas as investigações pertinentes ao caso, seguindo as orientações recebidas pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica de Marília (SP).

Após o levantamento, toda a documentação será encaminhada a São Paulo (SP) para que o caso seja encerrado e emitido o parecer atestando ou não a causa do óbito como dengue.

Com relação a um outro óbito ocorrido nesta segunda-feira (13), foi coletado exame e o material foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado.

Ampliação

A Secretaria de Saúde está ampliando o atendimento aos pacientes que apresentam sintomas de dengue. Desde janeiro, já são 371 casos confirmados, 988 notificações e dois óbitos suspeitos.

Todos os pacientes que apresentarem sintomas de dengue devem procurar a sua Unidade Básica de Saúde de referência.

No local, dependendo da situação clínica, o paciente já está recebendo a hidratação e fazendo a coleta do exame de sangue para a sorologia. Uma nova medida também é o custeio dos exames a cargo do município, não sendo mais enviados para o Instituto Adolfo Lutz, em Marília. Desta forma, os resultados saem mais rapidamente.

Como uma forma de apoiar o Pronto-socorro, o Postão terá um espaço especial para o atendimento de dengue e horário ampliado das 7h às 20h durante a semana, com médico e hidratação. De sábado (18) a terça-feira (21), fim de semana de Carnaval, será realizado plantão das 8h às 15h para atendimento dos casos de suspeita de dengue.

As ações de casa em casa continuam. Os agentes comunitários de saúde estão visitando as residências, assim como os agentes do controle de vetores, e fazendo a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A Prefeitura também decretou situação de emergência com o objetivo de respaldar o município para medidas ainda mais efetivas no combate à dengue, bem como alertar a população sobre a importância de eliminar em suas residências os possíveis criadouros do mosquito.

“O poder público vem fazendo a sua parte e a população também precisa contribuir. Mantenham seu quintal limpo, longe dos criadouros. É muito importante procurar ajuda médica quando aparecem os sintomas. Procure sua unidade de referência”, enfatizou a secretária de Saúde, Franciele Anselmo.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa