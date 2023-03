Com duas policlínicas sem equipes para serem inauguradas, prefeitura abre concurso com 25 vagas de médicos em Piracicaba

Valores de salários variam entre R$ 4,7 mil e R$ 12,1 mil, além de abonos por desempenho. Cidade tem ao menos duas unidades de saúde prontas e que ainda não atendem por falta de profissionais e falta de profissionais em outras áreas, como endrocrinologia. UPA Piracicamirim, em Piracicaba

Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba (SP) publicou em Diário Oficial, nesta terça-feira (28), edital de abertura de inscrições para um concurso com 25 vagas para médicos de diferentes especialidades.

O concurso é uma das alternativas buscadas pela Secretaria de Saúde para sanar o déficit de profissionais na rede municipal, que ocorre ao menos desde 2021, conforme informações da própria pasta. A cidade tem ao menos duas unidades de saúde prontas e sem inaugurar devido à falta de equipe de médicos e outros profissionais de saúde.

As inscrições vão ter início às 10h do dia 5 de abril e se encerrar às 23h59 de 11 de maio, pelo site da Vunesp, organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 98,80.

As provas têm previsão de realização em Piracicaba, em 18 de junho, mas o endereço ainda será informado, por meio de edital, no Diário Oficial de Piracicaba. Veja a seguir detalhes das vagas abertas:

Déficit relatado desde 2021

Em maio de 2021, o secretário de Saúde Filemon Silvano informou que a rede municipal tinha falta de ao menos 104 médicos. Em agosto de 2022, o número já tinha aumentado para 250 médicos em falta. Na ocasião, a população relatou dificuldades para conseguir atendimento.

Desde agosto de 2022, a rede municipal de Saúde de Piracicaba tem registrado sucessivos casos de suspensão de atendimento em UPAs devido ao déficit de médicos.

“A solução passa pela reestruturação da carreira médica, a começar pela remuneração destes profissionais que está há mais de 10 anos estão sem reajuste e muitos ainda têm corte nos provimentos devido ao teto constitucional. Para resolver isso, é necessário que a Câmara Municipal aprove a lei que altere o teto saindo dos atuais R$ 15.550”, aponta a administração ao g1 em dezembro de 2022.

A prefeitura aponta que já está prevista a votação de um novo projeto de lei para atualizar o teto constitucional na cidade. “Este processo deve ser finalizado somente em 2023, passando a valer em janeiro 2025”, acrescenta.

No último sábado (25), a Secretaria Municipal de Saúde voltou a reforçar ao g1 que enfrenta dificuldades para a contratação de médicos e que tem trabalhado em várias frentes para a reposição destes profissionais com a realização de concursos e processos seletivos, que tiveram baixa adesão em editais anteriores, já que os salários desses profissionais estão defasados há anos.

A administração destacou que na sexta-feira (24) um projeto que prevê reajuste salarial dos servidores municipais e ampliação do teto constitucional foi aprovado pela Câmara, o que possibilitará o reajuste dos salários dos médicos. Com isso, o governo municipal espera atrair profissionais médicos.

“Em breve, também deve ser aprovada a adesão de Piracicaba ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde) que suprirá as necessidades de médicos especialistas para a rede, que incluem as especialidades mais críticas em deficiência e ausência na SMS”, informa.

Unidades de saúde prontas e fechadas

A prefeitura tem ao menos duas unidades de saúde prontas para inauguração, mas que não podem começar a atender a população por falta de equipe médica e outros profissionais de saúde.

Conforme mostrou o g1 em fevereiro, com sua construção concluída há pelo menos um ano, a Policlínica Gran Park/Vida Nova, localizada na Avenida Elias Gabriel da Silva, em Piracicaba, segue de portas fechadas e sem atender a população, pela falta de profissionais. Segundo placa oficial instalada em frente ao imóvel, o custo da obra foi de R$ 654,4 mil.

Placas com informações sobre a obra da Policlínica Gran Park em Piracicaba

Assessoria Parlamentar/ Mandato Coletivo A Cidade É Sua

A previsão da prefeitura, feita durante o andamento das obras, é de atender com a policlínica ao menos 11 mil pessoas da região norte da cidade, residentes nos loteamento Vida Nova, Gran Park, Residencial Alto da Bela Vista, Raízes e Vale do Sol.

A falta de servidores foi informada em resposta a um requerimento do vereador Rerlison Rezende (PSDB). A cobrança pela ativação do equipamento público também já tinha sido cobrada por outros vereadores anteriormente, como Cássio Fala Pira (PL) e Rai de Almeida (PT).

A resposta a Rerlison, assinada pelo secretário de Saúde Filemon Silvano, aponta que a policlínica deve possuir em seu quadro de servidores, no mínimo, um médico com carga horária de trabalho 40 horas por semana, além de enfermeiro NS, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal.

“Informamos que esta Secretaria Municipal de Saúde desde o ano de 2021 vem realizando diversos concursos públicos para preenchimento dos cargos disponíveis para médico PSF 40 horas, para suprir o déficit de profissionais na rede municipal de saúde. Ocorre que a quantidade de candidatos inscritos e aprovados não é suficiente para o preenchimento das vagas em aberto, fato que impede a abertura da nova unidade”, explica a pasta.

Já em resposta a requerimentos dos vereadores Cassio Luiz Barbosa (PL), Gilmar Rotta (PP) e Laércio Trevisan (PL), entre janeiro e fevereiro, a Saúde municipal confirmou que a mesma situação ocorre em relação à abertura da policlínica do bairro Água Branca/ Monte Feliz, localizada na Avenida Edne Rontani Bassete.

A pasta também informa que precisa preencher o mesmo quadro de profissionais para que a unidade comece a atender a população. Nas respostas, a administração volta a repetir que sobre as tentativas de contratação via concurso público que não atingem o número de interessados suficiente.

“A ativação dependerá da contratação de profissionais médicos, aprovados em concurso público”, responde o governo municipal em relação às duas policlínicas.

Sem terapia hormonal

Conforme mostrou o g1 no último sábado, ex-pacientes e entidades que representam a população LGBTQIA+ apontam que a rede municipal de saúde de Piracicaba (SP) está há mais de um ano sem oferecer terapia hormonal para pessoas trans da cidade.

A ONG Casvi (Centro de Apoio e Solidariedade à Vida) e o Conselho Municipal de Políticas Públicas para LGBT cobram a instalação de um ambulatório para essa população e apontam que a instalação desse equipamento público está aprovada desde 2019, em uma conferência.

Neste caso, a administração também informou que enfrenta dificulddes para a contratação de endocrinologista para formação da equipe.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa