Com epidemia de dengue, Boa Esperança do Sul chega a 514 casos neste ano

Número representa 68% de todos os registros de 2022. Prefeitura faz ações e pede ajuda da população para combater o mosquito transmissor Aedes aegypti. Boa Esperança do Sul tem 490 casos confirmados de dengue

Boa Esperança do Sul (SP) enfrenta uma epidemia de dengue e já registrou 490 casos em dois meses, sendo 383 somente em fevereiro. Nesta quarta (1º), mais 24 casos foram confirmados, totalizando 514.

A prefeitura tem ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor Aedes aegypti, mas pede ajuda da população para conseguir fazer as vistorias.

“Infelizmente os agentes de vetores estão tendo muitas dificuldades em entrar nas casas das pessoas para fazer o bloqueio que é a nebulização interna. Tem pessoas que se negam, outras estão trabalhando, então de nada adianta nebulizar apenas 50% das residências e nas outras ter esse bloqueio, essa negação”, explicou a enfermeira de atenção básica, Natália Maria Ferraz.

A cidade lidera o ranking de pessoas infectadas pela doença entre as 42 cidades da região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara. O número de casos registrado neste ano, representa 68% de todas as confirmações de 2022, que somaram 755.

Ações casa a casa

Segundo a prefeitura, desde o início de fevereiro, foram intensificadas as ações feitas casa a casa, bloqueios, limpeza de terrenos, retirada de entulhos, contratação emergencial de profissionais do setor de vetores e fumacês.

“Os funcionários estão uniformizados, eles se apresentam e estão junto com os outros técnicos. A gente solicita que, por favor, que os moradores do município ajudem nós nessa causa da dengue”, reforçou.

Onde procurar ajuda médica

O paciente que apresenta sintomas de dengue passa por avaliação médica no Dengário Municipal, é feita a coleta do exame e o resultado sai no mesmo dia. Também é feita uma notificação na Vigilância Epidemiológica.

O morador só é classificado com dengue após avaliação médica e com os resultados dos exames solicitados.

O atendimento no dengário é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos finais de semana os atendimentos são feitos na Santa Casa da cidade.

Sintomas da dengue clássica

Febre alta, de 39°C a 40°C, de início abrupto;

dor de cabeça;

dor muscular, óssea e articular;

náusea e vômito;

dor atrás dos olhos;

manchas vermelhas e prurido (coceira) na pele;

prostração (fraqueza);

dor abdominal generalizada;

pequenos sangramentos na gengiva, na urina e nos órgãos do sistema digestivo.

Sintomas de dengue

