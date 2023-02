Com escola em obras, mais de 200 alunos de Ariquemes, RO, devem começar a estudar com um mês de atraso

Obras na escola Professor Heley de Abreu Silva Batista devem ser entregues em março. Unidade deve atender alunos do ensino infantil no município. Escola em obras em Ariquemes (RO)

Nesta segunda-feira (6) acontece o retorno do ano letivo nas redes estadual e municipal de Ariquemes (RO). Porém para 248 estudantes a volta às aulas vai demorar pelo menos até março.

O motivo é o atraso na conclusão das obras da escola Professor Heley de Abreu Silva Batista, localizada no bairro Gerson Neco. A escola deve atender alunos do ensino infantil do município.

No local, ainda precisam ser concluídas as pinturas e obras de parte da rede elétrica. A previsão é que as obras sejam finalizadas no mês de março, ou seja, um mês após o início do ano letivo.

Ariquemes tem 10 escolas atendendo a rede estadual e 27 atendendo a rede municipal. O Município atende cerca de 10.500 alunos.

Escola em obras em Ariquemes (RO)

