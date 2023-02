Com escola em reforma há dois meses, mais de 400 alunos estão com aulas atrasadas em Nova Mamoré, RO

Prazo para o fim da reforma é 2 de junho. A unidade de ensino municipal deveria atender 409 alunos, entre o 1º e 5 ano do ensino fundamental. Na maior parte do estado de Rondônia, as aulas das redes estadual e municipal voltaram no dia 6 de fevereiro

A Escola Municipal Coronel Jorge Teixeira, em Nova Mamoré (RO), está em reforma há mais de dois meses, enquanto isso, os alunos estão fora das salas de aula.

A unidade de ensino deveria atender atualmente cerca de 400 alunos, entre o 1º e 5 ano do ensino fundamental.

Por causa da falta de atendimento, parte dos pais e responsáveis transferiram os estudantes para outras escolas, pois tinham receio que as crianças tivessem o ano letivo prejudicado. Na maior parte do estado de Rondônia, as aulas das redes estadual e municipal voltaram no dia 6 de fevereiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a data prevista para o encerramento da reforma é 2 de junho de 2023, ou seja, ainda faltam aproximadamente quatro meses.

A escola passa por obras desde o dia 5 de dezembro do ano passado, por conta da má estrutura física. A secretaria também informou que neste período tentou firmar parcerias com outros órgãos, mas não teve êxito.

Porém, também diz que atualmente acontece um processo para realocar os alunos em pontos comerciais que devem funcionar momentaneamente como pontos de ensino.

