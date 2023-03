com-estrutura-repaginada,-limeira-rodeo-music-deve-reunir-100-mil-pessoas-em-quatro-dias-de-evento

Montagem da estrutura que vai ocorrer o evento começou um mês antes e festa deve gerar cerca de 1,2 mil empregos temporários diretos e indiretos, segundo organização. Montagem da estrutura do Limeira Rodeo Music

Com uma “megaestrutura” repaginada, o Limeira Rodeo Music deve reunir cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de evento, a partir de 17 de março. O local onde ocorre a festa foi reestruturado e vai ter cerca de 45 mil metros quadrados para receber o público.

A montagem começou em 15 de fevereiro, mais de um mês antes, no Espaço Rodeio, próximo ao Horto Florestal de Limeira (SP). Serão dois fins de semana de festa, que vão reunir grandes nomes do sertanejo e música eletrônica, como Luan Santana, Dennis DJ, Ana Castela e Pedro Sampaio (veja a programação completa no fim da reportagem).

Além da mudança de data, que passa de setembro para março, a organização decidiu alterar também o layout da festa. Com um espaço 20% maior do que as edições anteriores, o evento tem capacidade para 26 mil pessoas por noite – incluindo todos os setores.

“É uma repaginada, é uma nova fase do rodeio de Limeira. Ele passa a ter um nome diferente, na esteira dos grandes eventos do Brasil, passa a ser Limeira Rodeo Music. A formatação dos dias é diferente também, e o layout do evento é bastante moderno, é uma diagramação semelhante aos principais eventos sertanejos do país”, afirmou Matheus Calil, um dos organizadores.

Na montagem estão sendo usados 6 mil metros quadrados de estruturas metálicas para dar forma à arena de montarias, palco, arquibancadas e demais espaços. Segundo Calil, o objetivo também é levar modernidade para a festa.

“Teremos um palco de 300 metros quadrados de piso de palco, teremos também dois grandes painéis de LED, levando a modernidade. É um layout bem inovador.”

“Além da música, do entretenimento, dos shows de grande porte, é um evento que prestigia a cultura sertaneja, a tradição do interior que é esse mundo do rodeio. Teremos provas equestres, teremos três tambores, rodeios em touros e cavalos…”

Com a repaginada e ampliação da estrutura, o evento entrou para um circuito que classifica os ganhadores das provas para a Festa do Peão de Barretos, uma das maiores do país.

Acessibilidade

Matheus Calil ressalta que uma das preocupações da organização é com a segurança do evento e com a experiência que o público vai ter. Ele afirma que haverá acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os setores da festa.

“A acessibilidade é uma das preocupações do Limeira Rodeo. Em todos os setores teremos pessoas capacitadas e treinadas para receber as pessoas com deficiência. Temos uma equipe uniformizada, com camisas de ‘posso ajudar?’. É uma equipe acostumada com grandes eventos do Brasil.”

Segurança

Outra preocupação é a segurança. Calil afirmou que a equipe responsável por isso no evento foi treinada e capacitada para atuar em festas de grande porte.

“O evento tem uma preocupação em gerar uma experiência inesquecível para todo o público. E a segurança é um dos principais pontos sem dúvida nenhuma.”

Com um espaço 20% maior, evento tem capacidade para 26 mil pessoas por noite

Limeira Rodeo Music

Responsabilidade social

O organizador também explicou que o Limeira Rodeo também vai ser engajado em responsabilidade social, com coleta seletiva e arrecadação de alimentos para doação.

Todo o material descartado e com chances de reaproveitamento será destinado aos eco coletores do “Reciclar Solidário”, um projeto socioambiental que existe há 16 anos.

Eles estarão no recinto do Limeira Rodeo Music nos quatro dias de festa, todos uniformizados e cadastrados. O material será coletado e separado por eles em bags gigantes ainda no recinto da festa. No dia seguinte, todo o montante será retirado e encaminhado para pesagem. Após a venda, toda a renda será dividida entre os eco coletores.

Geração de empregos

Entre a montagem, segurança, organização e operacionalização da festa, o Limeira Rodeo Music deve gerar cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos, segundo a organização. As contratações começaram no início de fevereiro.

Os interessados nas oportunidades devem enviar currículo atualizado para o e-mail: limeirarodeo.vagas@gmail.com.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

Ana Castela durante apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival em 2022

Júlio César Costa

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Dennis Dj em apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival

Júlio César Costa

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Vittorio Ferla