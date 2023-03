Com foco no combate à dengue, mutirão de limpeza cata-treco passa pela zona norte de Presidente Prudente; VEJA BAIRROS

Ação ocorrerá neste sábado (11), a partir das 7h30 e contará com oito caminhões para retirada dos materiais. Mutirão de limpeza cata-treco chega à zona norte de Presidente Prudente (SP) neste sábado (11)

Oito caminhões do mutirão de limpeza cata-treco passarão pela zona norte recolhendo materiais inservíveis neste sábado (11), a partir das 7h30 em Presidente Prudente (SP).

A ação que tem foco no combate à dengue, desta vez abrange os bairros Jardim São Francisco, Vila Operária, Vila Angélica, Vale das Parreiras, Jardim Guanabara, Residencial Portal do Norte, Parque Primavera, Parque Alexandrina, Residencial Brisa do Norte e Residencial Moacyr Trentin.

O mutirão é uma parceria entre a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) e a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), que já recolheram mais de 300 toneladas de entulhos, considerando todas as edições, iniciadas em 13 de janeiro de 2023.

Móveis velhos e colchões são alguns dos exemplos de materiais inservíveis que serão recolhidos. Vale ressaltar que restos de construção civil não são recolhidos nos mutirões. Este tipo de material possui uma destinação diferente, por meio de caçamba.

