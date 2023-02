Com fuga de garimpeiros da Terra Yanomami, PM deflagra operação para acompanhar saídas no interior de Roraima

Operação Êxodo começou neste domingo (5), por ordem do comandante-geral da Polícia Militar. Ideia, segundo comandante, é garantir saída pacífica e prender somente em caso de flagrante explícito. Fuga em massa de garimpeiros do território iniciou após governo federal intensificar fiscalizações. Garimpeiros ilegais fogem da Terra Yanomami, em Roraima

Com a fuga em massa de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, a Polícia Militar de Roraima deflagrou neste domingo (5) a operação Êxodo, com o intuito de acompanhar a saída e reforçar a segurança em cidades do interior do estado que podem ser usadas como rotas de fuga.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami passa pelos municípios roraimenses de Amajari, Mucajai, Iracema e Caracaraí, ao Sul, e Alto Alegre, no Norte do estado.

Os policiais militares não têm ordens para deter garimpeiros. Eles devem efetuar prisões caso alguma dessas pessoas, no ato da abordagem, esteja cometendo algum crime, informou o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Miramilton Goiano, que é subordinado o governador Antonio Denarium.

“Eles vão atuar nos municípios onde provavelmente essas pessoas irão aparecer e depois vir para a capital, mas de forma que não aconteça nenhum ilícito nessa saída. É apenas garantia da lei e a ordem. Não tem nada ‘ah, os caras vão sair, a polícia vai lá prender’. Não é essa a ideia. É a garantia da saída pacífica deles, fazer com que saiam pacificamente”, disse o coronel.

Governador de Roraima pede apoio do governo federal para ajudar garimpeiros saírem da Terra Yanomami

Ao saber da fuga dos garimpeiros a pé pela floresta e por barcos, o governador Antonio Denarium (PP) pediu ao governo federal que auxilie “no apoio para garantir a saída desses trabalhadores que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica”.

O coronel afirmou que a operação foi pensada em razão do grande número de garimpeiros que deve deixar o território nos próximos dias. “Em virtude da saída do número expressivo de garimpeiros de uma vez só, há o aumento de pessoas. Então a Polícia Militar aumenta seu efetivo para garantir o direito de todos”, afirmou.

Na ordem para o aumento do policiamento, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) da corporação cita que buscou “antecipar-se, uma vez que vem sendo veiculado em jornais, que grande número de pessoas farão esse percurso de variadas formas, fluvial e a pé, podendo causar transtornos a fazendeiros e comerciantes, localizados nas rotas do garimpo.”

Dezenas de garimpeiros se aglomeram na pista do Jeremias, uma das vias mais usadas pelos invasores na Terra Yanomami

Em nota, a secretaria de Comunicação do governo informou que a operação Êxodo “tem o objetivo de garantir os direitos individuais dos cidadãos em decorrência da saída dos garimpeiros de terras indígenas.”

“O policiamento será de modo ostensivo, com rondas e reforço policial, em virtude do grande volume de pessoas nas vicinais e cidades. Dessa forma, o policiamento será reforçado nos municípios do interior e da capital, e as prisões ocorrerão em situação de flagrante delito ou na iminência do cometimento de crime”, frisou a nota.

Os policiais que atuam na operação foram orientados fazer o registro fotográfico das ações para enviá-las nos grupos em que estão os superiores do CPI.

O comando da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira, que engloba as cidade de Mucajaí, Cantá, Alto Alegre e Zona Rural de Boa Vista, foi orientada a reforçar o efetivo e intensificar o patrulhamento na região de Apiaú, Vila Samaúma e adjacências – essas regiões possuem forte influência e tráfego de garimpeiros ilegais.

O motivo da fuga dos garimpeiros ocorre por conta de uma grande operação que deve acontecer nos próximos dias para expulsar, de vez, os garimpeiros do território. A terra indígena será ocupada pelas Forças Armadas Nacional e pela Polícia Federal.

A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam na Terra Indígena Yanomami. A ação ilegal deles causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que só em 2022 cresceu 54%.

Crise Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra YanomamI.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

