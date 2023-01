Com guichês fechados, usuários não conseguem recarregar carteirinha e pagam mais por integração entre linhas de ônibus

Pelo segundo dia consecutivo, passageiros encontraram estações lotadas e enfrentaram dificuldades para embarcar no transporte público. Problema acontece após o fim do contrato com as empresas responsáveis pelo serviço. Guichê fecahdo em estação de ônibus de Palmas

Pelo 2º dia consecutivo, passageiros encontraram estações de ônibus lotadas e tiveram dificuldades para embarcar, em Palmas. Outro problema enfrentando é com relação ao pagamento das passagens do transporte coletivo. Na manhã desta terça-feira (31), os guichês estavam fechados e os usuários não conseguiram regarregar a carteirinha. Resultado: estão pagando um valor maior por causa da falta de integração.

O g1 solicitou posicionamento da prefeitura a respeito do fechamento dos guichês e aguarda uma resposta.

Usuários do transporte coletivo sofrem com estações e ônibus lotados

Em entrevista à TV Anhanguera, um professora Ivânia reclamou. Ela contou que mora na região norte de Palmas e trabalha na região sul. Por isso, precisa pegar três ônibus para ir e mais três para voltar para casa. Sem conseguir recarregar a certeirinha para fazer a integração, ela disse que está pagando seis passagens, o equivalente a R$ 30.

“Se eu tivesse a carteirinha, poderia fazer a integração. Tem dois dias que eu não estou conseguindo a recarga, estou pagando seis passagens, três para ir trabalhar e três para voltar. Eu acho isso um absurdo, eu acho que quem está no comando de uma secretaria tem que ter competência para agir com rapidez e resolver o problema do usuário. O povo está pagando o preço”.

Ao todo, são 60 linhas de ônibus e 180 veículos para atender 60 mil usuários. Mas, desde essa segunda, usuários estão sofrendo com o atraso e a redução na frota.

O problema está acontecendo após o fim dos contratos com as empresas permissionárias que faziam o serviço. A prefeitura anunciou ano ano passado que assumiria o serviço. No entanto, segundo o município, os funcionários das empresas, a maioria motoristas, que manifestaram interesse em trabalhar para a prefeitura, não apareceu para tomar posse.

Durante entrevista ao Bom Dia Tocantins desta terça-feira (31), o presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), Fábio Chavez, um plantão foi realizado para que o serviço estivesse um pouco melhor nesta manhã. (Veja o vídeo completo acima)

“Nós aumentamos o nosso efetivo de plantão para dar posse para os motoristas que já tiveram seus nomes publicados em Diário Oficial. Nós fizemos ali um trabalho de bem, individualizado, mesmo entrando em contato com cada um deles, querendo saber quais eram as dúvidas, quais as informações a mais que eles precisavam para poder tomar suas decisões. E aí, com isso, nós conseguimos fazer com que aumentassem significativamente o número de trabalhadores que pudessem contribuir agora com a Prefeitura de Palmas, através da Agência de Transporte”, disse o gestor.

De acordo com a Prefeitura ao longo da semana os usuários do transporte coletivo devem sentir a normalização do serviço. “Não temos problema com frota, com insumos e nem com funcionamento dos veículos. O que ocorreu foi uma insuficiência de motoristas”, informou Fábio Chaves.

Estações de ônibus estão lotadas em Palmas

