Matheus Marchetti e Marcella Dionisio, de Bauru (SP), subiram ao pódio com esculturas em alusão à cultura brasileira. É a primeira vez que o país conquista premiações no UIBC, um dos concursos mais tradicionais do mundo. Com homenagens a Pelé e carnaval, estudantes do interior de SP são premiados em concurso de panificação e confeitaria na Ásia

Arquivo pessoal

Dois estudantes de Bauru (SP) foram premiados em um dos mais tradicionais concursos de panificação e confeitaria do mundo. Matheus Marchetti, de 23 anos, e Marcella Dionisio, de 22, conquistaram o pódio da 51ª edição do Concurso Internacional para Jovens Padeiros e Confeiteiros (UIBC), realizado em Taiwan, na Ásia, na última semana.

Os dois são alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e venceram em categorias diferentes. Matheus angariou o segundo lugar da categoria de confeitaria e Marcella, o terceiro da categoria de padaria. Eles competiram com estudantes de outros 11 países.

Esta é a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio da competição em 25 anos de participação. “Estes foram os melhores resultados do país em competições nas áreas tanto de confeitaria como de panificação”, diz Ademir Redondo, diretor do Senai em Bauru.

O UIBC é uma competição muito tradicional que acontece anualmente desde 1971. Ela serve para motivar os melhores padeiros e confeiteiros de até 25 anos e tem como objetivo apresentar ao público do mundo todo os jovens talentos dessa área cada vez mais tecnológica.

Neste ano, o Senai, em parceria com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santo André (SIPAN) e a Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria do Grande ABC (AIPAN), levou à Ásia os melhores competidores para representar o país.

Matheus Marchetti, estudante do Senai em Bauru (SP), competindo no UIBC em Taiwan, na Ásia

Arquivo pessoal

Matheus e Marcella fizeram parte deste time seleto. Ao g1, eles contaram que a preparação para a competição foi intensa, com vários testes e simulados antes da prova.

“Treinamos, em média, de 12 a 15 horas por dia, desenvolvendo produtos conforme o projeto estipulado pelo UIBC”, diz Matheus.

Na categoria de confeitaria, da qual Matheus foi vice-campeão, a participação era individual. Além dele, também subiu no pódio Gabrielle Fernandes, estudante do Senai na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Já na panificação, a competição foi realizada em duplas. Marcella obteve o terceiro lugar ao lado de Larissa Brito, do Senai do Brás, na capital paulista.

“Nós realizamos parte do treinamento em Ribeirão Preto (SP) e em São Paulo. Foi aproximadamente um mês e meio de preparação e simulados, com o monitoramento dos nossos treinadores, Lucas Alcantra e Thais Bittar”, relembra Marcella.

Marcella Dionisio, estudante de Bauru (SP), preparando escultura em Taiwan, na Ásia

Arquivo pessoal

Homenagens ao Brasil

Escultura de rainha de bateria produzida por estudante de Bauru (SP)

Arquivo pessoal

Para a competição deste ano, os estudantes foram desafiados a apresentar produtos relacionados à cultura de seus respectivos países. Abusando da criatividade, os brasileiros resolveram investir em dois dos principais carros-chefe canarinhos: o carnaval e o futebol.

Matheus homenageou a maior festa popular do país com esculturas, feitas em massa, de personagens da folia. Ele modelou uma rainha de bateria, sambistas com pandeiros e até a tradicional ala das baianas. “Decidi escolher o carnaval porque é algo que marca muito a cultura do Brasil”, diz.

Produtos feitos por estudante de Bauru (SP) em homenagem ao carnaval brasileiro

Arquivo pessoal

“O sentimento que tenho é de dever cumprido. O Brasil tem total condições de poder estar onde ele quer. Faz 25 anos que nós participamos dessa competição e essa foi a primeira vez que subimos ao pódio”, diz o estudante.

Segundo Matheus, a escultura foi feita com açúcar de beterraba. Já figuras carnavalescas foram produzidas com pasta americana e de maneira manual, sem moldes. “Esse era um dos requisitos para a prova”, explica.

Estudantes de Bauru (SP) e brasileiros comemorando pódio em Taiwan

Arquivo pessoal

Já Marcella fez uma escultura em homenagem ao Pelé, ídolo do futebol que morreu no final de dezembro do ano passado. “Nada melhor que o futebol para representar o Brasil. No início, íamos apresentar a Marta, por causa da visibilidade ao futebol feminino. Mas depois resolvemos homenagear o Rei”, explica.

Escultura produzida por aluna do Senai em Bauru (SP) em homenagem a Pelé

Arquivo pessoal

O produto é inteiramente comestível. Isso porque ele é todo feito de pão. “Algumas partes foram feitas com massa fermentada e outras, com massa inerte, que é uma mistura de farinha e calda de açúcar”, diz Marcella. Para colar as peças, as estudantes utilizaram açúcar de beterraba.

No rosto do Pelé, no topo da escultura, a dupla usou ainda cacau em pó, o que garantiu um efeito realista para a obra. Segundo a aluna, a peça toda ficou com aproximadamente 1,10 metro de altura.

“Fizemos vários testes para chegar no produto final. A escultura, por sua vez, foi refeita várias e várias vezes. Achávamos melhorias e já aplicávamos nos simulados seguintes”, relembra.

“A sensação quando anunciaram o Brasil foi incrível. Nós sabíamos que tínhamos feito uma prova linda, porém ainda não estávamos tão confiantes. Pensávamos que iríamos ficar em quarto lugar, e já estávamos muito felizes. Quando ouvimos ‘Brasil’, só conseguíamos gritar. O sentimento, a sensação, é tudo muito diferente e gratificante”, diz Marcella.

Marcella Dionisio (direita), estudante de Bauru (SP), com Larissa e Lucas exibindo troféus do UIBC em Taiwan, na Ásia

Arquivo pessoal

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo