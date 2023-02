Com interdição da Mogi-Bertioga, oferta de ônibus para o litoral cai e preço sobe na Rodoviária de Mogi

Enquanto eram 11 saídas diárias, nesta segunda-feira (20) são apenas quatro. Administração da rodoviária afirma que a procura tem sido baixa. Rodoviária de Mogi das Cruzes tem redução na oferta de ônbius para Bertioga depois de bloqueio de estrada

O número de saídas de ônibus do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, para Bertioga foi reduzido de 11 para 4 nesta segunda-feira (20) e o preço subiu, segundo a administração do espaço.

Mogi-Bertioga segue sem previsão para liberação do trânsito; veja alternativas

A empresa informou que o preço da passagem passou de R$ 24,86 para R$ 60,22 e para desviar do bloqueio o percurso passou a durar em torno de 3 horas e 30 minutos.

A procura por viagens tem sido baixa, de acordo com a concessionária Atlântica.

Desvio

Para quem precisa ir ao Litoral Norte, a Tamoios foi liberada nesta segunda-feira (20), mas já no litoral, a Rio-Santos tem vários trechos interditados, sendo um deles entre São Sebastião e Bertioga.

Já para acessar Bertioga e o Litoral Sul, a única alternativa é o motorista acessar o rodoanel em Itaquaquecetuba ou em Suzano e ir até São Bernardo do Campo. Depois acessar a Anchieta e descer até a Baixada Santista. Então, já no litoral, é preciso acessar a SP 55, a Rodovia Manoel Hipólito do Rego. Neste momento, o motorista leva 2 horas e 23 minutos por este trajeto.

valipomponi