Com Lauana Prado, terceiro dia de Fazenda Festival é suspenso por condições climáticas em Batatais

Lauana Prado no rodeio de Jaguariúna 2022

Júlio César Costa

A organização do Fazenda Festival informou que a programação do evento foi suspensa neste domingo (12) em função das condições climáticas em Batatais (SP).

Segundo a agenda, a cantora sertaneja Lauana Prado e o Grupo Buteco se apresentariam no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista. O evento começou na sexta-feira (10) e tem apresentações previstas até terça (14).

O g1 aguarda posicionamento da organização para saber se os shows serão remarcados. A suspensão acontece após a Prefeitura emitir um comunicado alertando a população sobre fortes chuvas.

A cidade está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas intensas, com acumulado de 100 milímetros por dia e ventos a partir de 60 km/h.

O evento

Além dos shows, o ambiente característico de fazenda também é acompanhado de atividades gastronômicas que lembram a vida no interior, como assados e produtos naturais.

O evento já recebeu apresentações de artistas como Hugo Henrique, Bruninho e Davi e Chiclete com Banana. A programação a partir de segunda-feira (13) prevê as seguintes atrações:

Thio Bazé, DJ Chico Alves e Cantor Ca Cau

Quando: segunda-feira (13), a partir das 19h

Bruno e Murilo, e DJ Chico

Quando: terça-feira, a partir das 12h

Com entradas a partir de R$ 40, a venda de ingressos acontece pelo site oficial.

Banda Thio Bazé está escalada para festival em Batatais (SP)

valipomponi