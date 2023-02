Com mais 300 novas vagas, tarifa da Zona Azul de Caraguatatuba fica mais cara em março

Valor por hora passará a ser R$ 1,50 para motos e R$ 3 para carros. Caraguatatuba vai criar mais vagas de Zona Azul

Com mais 323 novas vagas, a tarifa da Zona Azul de Caraguatatuba vai fica mais cara a partir do mês de março. O valor da hora para motos passará de R$ 1,20 para R$ 1,50 e o de carros vai de R$ 2,40 para R$ 3.

Os novos pontos de estacionamento rotativo serão espalhados por trechos da Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia – sentido sul), entre as ruas Edward Costa e Aparecida do Norte (do Pró-mulher à Sabesp), além das avenidas Adaly Coelho Passos (trecho entre a Rua Antonio Ribeiro Almeida) e Paulo Ferraz Silva Porto e também na Rua Sebastião Peres de Oliveira, na região da Prainha.

O contrato realizado em 2013 previa a criação de 755 vagas de motos e 1,6 mil carros, totalizando 2.355 vagas no município. Apesar disso, o número de vagas previsto na concessão nunca foi utilizado por total.

Atualmente, a cidade conta com 1.264 lugares de estacionamento rotativo para carros e 399 para motos.

Vito Califano