Com mais de 130 vagas, Emprega Prudente oferece oportunidades de trabalho para moradores da região

O Emprega Prudente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), de Presidente Prudente (SP), tem 138 oportunidades disponíveis nesta terça-feira (24).

Há vagas para as pessoas que ainda estão estudando ou já concluíram o ensino médio, fundamental ou superior.

Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas do site, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos. Com o novo site, as propostas podem ser consultadas de acordo com o setor interessado.

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, a Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

Há chances para trabalhar em Presidente Epitácio (SP), Presidente Prudente, Regente Feijó (SP) e Tarabai (SP).

Confira a lista completa e o número de vagas disponíveis:

Estoquista (2)

Serralheiro (4)

Motorista Entregador (2)

Eletricista industrial (9)

Costureira (7)

Auxiliar de Escritório (3)

Gerente Comercial (1)

Auxiliar/Assistente Administrativo Financeiro (3)

Vendedor (13)

Soldador (1)

Ajudante de Motorista (3)

Auxiliar de Produção (14)

Gestor de Logística (1)

Mecânico Técnico de Refrigeração Automotivo (1)

Refilador (2)

Mecânico de Ônibus (1)

Tapeceiro (1)

Operador de Reciclagem (1)

Servente de Pedreiro (10)

Mecânico de Suspensão (1)

Representante Comercial (1)

Auxiliar de Armazém e Distribuição (2)

Operador de Guindaste (1)

Almoxarife (2)

Auxiliar de Expedição (1)

Segurança (1)

Marceneiro (1)

Auxiliar de Manutenção (1)

Controlador de Acesso (1)

Encanador (6)

Montador Mecânico (4)

Pintor (5)

Pedreiro (2)

Auxiliar de Açougue (1)

Auxiliar de Projetista (1)

Gerente de E-commerce (1)

Vendedor Televendas (1)

Professor de Inglês (1)

Auxiliar Geral (4)

Eletricista (1)

Auxiliar de Mecânico (1)

Cozinheiro (1)

Designer Gráfico (1)

Marketing – Analista de Desenvolvimento de Novos Produtos (1)

Auxiliar de Vendas (1)

Técnico em Laboratório (1)

Motorista de Transporte Coletivo (1)

Auxiliar de Manutenção (10)

Técnico de Instalação e Manutenção (1)

Marceneiro (1)

Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente na Sedepp, por meio do telefone (18) 3918-4200. A secretaria fica localizada na Rua Marrey Júnior, 250, no Jardim Bongiovani.

