Com mais de 19 kg de maconha em quarto de hotel, adolescente é apreendido por tráfico de droga, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada neste sábado (25) e jovem levaria o entorpecente até Maceió (AL). Adolescente, de 17 anos, é apreendido por tráfico de droga, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, neste sábado (25), por tráfico de droga com 23 tabletes de maconha escondidos em um quarto de hotel, em Presidente Prudente (SP).

Conforme informações da Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes do Estado do Mato Grosso informou aos agentes que um adolescente teria vindo até Presidente Prudente com drogas e seguiria até o município de Maceió (AL).

Ainda conforme as informações, o jovem estaria hospedado em um hotel próximo da rodoviária da cidade.

Os policiais iniciaram as investigações nos hotéis próximos à rodoviária e localizaram o local em que o jovem estaria hospedado, porém, ele teria saído para comprar passagens.

A Polícia Civil confirmou a informação de que o envolvido teria ido até a rodoviária para comprar a passagem, contudo, o adolescente alegou que teria perdido seus documentos e iria até a Delegacia registrar os fatos.

Os agentes localizaram o jovem na unidade policial registrando Boletim de Ocorrência por extravio de documentos. Eles informaram o motivo da abordagem e o adolescente confessou que teria entorpecentes em seu quarto de hotel.

O envolvido acompanhou os policiais até o hotel, onde foram localizados 23 tabletes de maconha, totalizando 19,462 kg.

O adolescente foi apreendido e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.

