Com mais de 40 anos de tradição, bloco dos sujos anima foliões de Xambioá

Bloco é tradicional no norte do estado. A sujeira faz parte da festa. Bloco dos Sujos anima foliões em Xambioá

Carnaval é época de confete, serpentina, plumas e paetês, certo? Não para os foliões de Xambioá, no norte do estado. A tradição da cidade é se sujar! É o bloco dos sujos, que anima o carnaval há mais de 40 anos.

Tradicional em Xambioá, bloco dos sujos abre comemorações do Carnaval

Reprodução/TV Anhanguera

A grande estrela da festa é a farinha de trigo. A festa consiste em se sujar e curtir a folia! Mas tem algumas dicas. “Esse óculos é pra proteger os olhos da massa, que entra no olho. O boné é pra proteger também da massa”, conta a secretária Naiara Santos.

Foliã protege olhos e cabelo da ‘sujeira’ do bloco

Reprodução/TV Anhanguera

O mecânico Marcelo Morais levou família e amigos para aproveitar a tradicional festa, depois de anos sem folia. “É uma tradição que é o bloco dos sujos, há vários anos. Faz muito tempo que venho participando disso, então estou com essa galera mostrando pra eles o que é o bloco dos sujos”, comenta.

Os mais jovens também entram na festa e prometem não deixar a tradição morrer

Reprodução/TV Anhanguera

A tradição reúne de crianças a idosos, que não se importam e se sujar. Tudo é motivo de festa! A nova geração está empolgada e promete manter a tradição. “Todo mundo que se sujar porque isso que é o bom, o divertido do bloco dos sujos. Isso que faz parte!”, conta a estudante Ana Júlia Ferreira.

