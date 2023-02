Com mais de 70 oportunidades, Emprega Prudente oferece oportunidades de trabalho para moradores da região

Há vagas disponíveis no comércio, construção civil e no setor de produção. Emprega Prudente oferece 78 oportunidades na região de Presidente Prudente

O Emprega Prudente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), de Presidente Prudente (SP), está com 78 vagas disponíveis nesta terça-feira (14) para profissionais de diversas áreas.

Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas do site, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos. Com o novo site, as propostas podem ser consultadas de acordo com o setor interessado. Os interessados também podem cadastrar seus dados pessoais.

Há vagas disponíveis no comércio, construção civil e no setor de produção. Também há chances para quem possui ensino superior e formações específicas, como técnico em segurança do trabalho, por exemplo.

Confira as oportunidades e o número de vagas disponíveis:

Estoquista (1)

Serralheiro (3)

Motorista Entregador (4)

Eletricista (5)

Açougueiro (4)

Gestor de Logística (1)

Balconista (7)

Auxiliar de Marcenaria (7)

Auxiliar de Serralheria (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Monitor em Pedagogia (1)

Auxiliar de Produção (8)

Auxiliar de Vendas (2)

Operador de Empilhadeira (4)

Assistente Atendimento (1)

Atendente de Lanchonete (4)

Serviços Gerais (3)

Vendedor (4)

Gestor de Frotas (1)

Mecânico Automotivo (3)

Refilador de Pele (1)

Encanador (2)

Pintor (1)

Auxiliar de Instalador de Cortina (1)

Auxiliar de Marmoraria (2)

Auxiliar Financeiro (1)

Auxiliar Administrativo Comercial (1)

Desenvolvedor Web (1)

Estoquista Almoxarife (1)

Auxiliar de Eletroeletrônica (1)

Cozinheiro (1)

Assistente Administrativo (2)

Motorista Toco (1)

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, a Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente na Sedepp, por meio do telefone 3918-4200. A secretaria fica localizada na Rua Marrey Júnior, 250, no Jardim Bongiovani.

