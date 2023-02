Com mais de 800 crianças na fila por uma vaga, Rio Claro tem 2 creches com obras paradas

Unidades inacabadas teriam capacidade para atender quase 500 alunos. Prefeitura diz que já fez licitação para retomadas das construções. Prédios onde funcionariam creches têm mato alto, bichos e acumulam lixo em Rio Claro

Com 807 crianças aguardando uma vaga em creche, Rio Claro (SP) tem duas creches em construção que estão com as obras paradas há mais de um ano. As unidades juntas teriam capacidade para atender quase 500 alunos.

Creche quase prontoa em Rio Claro teve as obras paralisadas e se tornou alvo de ladrões

Edjan Del Santo/EPTV

Uma das creches, no Jardim Inocoop, estava praticamente pronta quando teve as obras paralisadas. O prédio começou a ser construído no primeiro semestre de 2019 com investimento de mais de R$ 2,8 milhões.

A entrega estava prevista para fevereiro de 2020, mas com o abandono, o local se tornou alvo de ladrões que depredam a creche para furtar fios e material de construção pago com dinheiro público e que ficou abandonado no chão.

“Está abandonado faz tempo. Parou e a gente achou que era por causa da pandemia, que depois ia retomar, mas não retomou. O pessoal vem à luz do dia, rouba janela, rouba fio”, contou a técnica de raio-x Mariana Dias Andrade, que mora ao lado do terreno da creche.

Obra de creche em Rio Claro está abandonada e depredada.

Edjan Del Santo/EPTV

A Prefeitura de Rio Claro disse que a creche, que teria capacidade para cerca de 200 crianças, estava com 76% das obras construídas quando a empresa que realizava o serviço desistiu. A gestão municipal informou que fez nova licitação e aguarda que a vencedora do certame comece os trabalhos.

A previsão é que a unidade fique totalmente pronta em oito meses, o que significa que só começa a atender no ano que vem.

Jardim Centenário

Obra de creche no Jardim Centenário de Rio Claro está abandonada

Edjan Del Santo/EPTV

Em outro ponto da cidade, no Jardim Centenário, a situação é ainda pior. A obra de uma creche foi abandonada ainda na estrutura e o mato toma conta do terreno.

O espaço foi projetado para atender 274 crianças. Também nesse caso, a prefeitura alegou que já fez licitação para a retomada das obras, que devem demorar um ano para serem concluídas.

A situação causa revolta da população.

“Uma vergonha, né? Porque tanta criança precisando, tanta mãe precisando colocar o filho na escola para trabalhar, tem mãe que perde o emprego porque não tem onde deixar as crianças”, diz a auxiliar de limpeza Beatriz de Souza.

