Com mais de R$ 12 mil e 55 tabletes de maconha, dois homens são presos por tráfico de drogas, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (30) na Vila Marina. Dois homens são presos por tráfico de drogas em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar

Dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos, na noite desta segunda-feira (30), por tráfico de drogas na Vila Marina, em Presidente Prudente (SP). A Polícia Militar localizou tabletes de maconha e mais de R$ 12 mil em uma residência.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a PM realizava patrulhamento pelo bairro e, em frente à uma residência, avistou dois indivíduos na garagem com dois sacos pretos na mão. Os policiais relataram ainda que reconheceram um dos envolvidos e que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas, com pena a cumprir de cinco anos de reclusão.

Os homens, ao avistarem a viatura, jogaram os sacos e correram para os fundos do imóvel. Os policiais conseguiram deter os envolvidos e, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Nos pacotes, a PM encontrou diversos tabletes de maconha e, em busca na residência, localizou outros três sacos com maconha dentro do banheiro, totalizando 55 tabletes do entorpecente.

Os policiais encontraram, também no banheiro da casa, uma balança, R$ 12.450 e uma faca com resquícios da droga.

O envolvido de 20 anos afirmou aos agentes que 14 kg do entorpecente e o dinheiro lhe pertenciam e que o restante era do outro homem.

Já o segundo rapaz, de 22 anos, disse que já havia guardado entorpecentes para o jovem e que receberia R$ 4 mil para guardar aquela droga. Ainda conforme o registro da Polícia Civil, os dois envolvidos possuem passagem policial por tráfico de drogas.

Os homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia. O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva dos envolvidos e eles permaneceram à disposição da Justiça.

