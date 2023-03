Com máscara de Power Ranger, gari ‘combate’ o mal da sujeira e luta pela preservação ambiental

O adereço laranja combina com o uniforme dos profissionais da limpeza e leva diversão pelas ruas de Palmas. Além de despertar o orgulho dos filhos deste super-herói anônimo. Power Ranger gari luta contra a sujeira

“O poder com eles está”. Se você assistia desenhos na TV na década de 1990, provavelmente reconheceu o trecho da música. Vestidos de vermelho, azul, preto, rosa e amarelo, os Power Rangers se juntavam no megazord para salvar a cidade e o planeta de ataques alienígenas. Em Palmas, um gari usa uma máscara para representar os super-heróis, mas o inimigo aqui é outro: a sujeira.

Imaginação e extraterrestres à parte, a base de todo super-herói é lutar para salvar o planeta. E pelas ruas da capital, a intenção do mascarado anônimo, que se identifica apenas como Tiago, é abrir os olhos da população pela preservação do meio ambiente.

Conhecido como “Power Ranger gari” faz a limpeza das ruas e, de quebra, ainda diverte a criançada. “O Power Ranger gari tá aqui pra conscientizar, manter limpinho, jamais jogar lixo dentro da água porque pode estar prejudicando. A equipe também que está aqui fazendo a limpeza”, afirma o gari, conversando com duas meninas nas ruas da capital.

A fantasia chama a atenção na rua e é motivo de orgulho dentro de casa. Nas redes sociais ele exibe o desenho que o filho fez dele uniformizado.

Filho deu de presente para o pai o desenho dele exercendo a profissão

Reprodução/Instagram

Power ranger gari leva bom humor e mensagem de preservação do ambiente nas ruas de Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

Ele conta que a ideia de se vestir como o Power Ranger laranja veio de um presente de um colega. “Um colega meu achou essa máscara e me deu para dar para o meu filho. Eu olhei e falei ‘vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma foto’. Aí surgiu essa idéia, de trabalhar como Power Ranger gari”, comenta.

Trabalhando há três anos como gari, a principal arma para combater o crime da sujeira é um espeto que ele mesmo fez questão de equipar. Iniciativa que começou há muito tempo, na infância em Araguanã, cidade natal do ‘super-herói’.

Às margens do Rio Araguaia, ele chegou a criar um projeto de proteção ambiental, com ajuda de muitas pessoas. “Em um período pós-praia, a gente recolheu mais de 2 toneladas de lixo, com ajuda dos ribeirinhos. Então isso já vem no meu sangue”, conta.

História de Superação

Por trás de tanta alegria e da fantasia de guerreiro do bem, existe uma história de superação. “Trabalhei em Araguanã um bom tempo, mas queria melhorar e vim pra Palmas. Minha mãe adoeceu e eu fui pra lá cuidar dela. Mas quando eu resolvi voltar pra cá em 2019 eu vim de carona, com R$20 no bolso”, relata.

Além da luta contra a sujeira, o super-herói tem outro combate. No ano passado, ele descobriu que a filhinha sofre com epilepsia. Desde então, corre contra o tempo para conseguir os medicamentos. “Às vezes a gente tira do aluguel pra comprar os medicamentos dela, porque o médico falou que se comprar só de um não vai dar. Já fiz o cálculo e, por mês, tem que ser seis frascos”, comenta.

Gari leva com bom humor a mensagem de preservação do ambiente

Combatendo diferentes inimigos o gari segue com leveza e alegria livrando a cidade do crime da sujeira, pensando em um mundo melhor com mais preservação da natureza e das ruas.

“O super-herói está nos quadrinhos para salvar, para lutar contra o mal. Nós também estamos aqui para lutar contra o mal, contra o lixo. Se não descartar corretamente, pode provocar doença para o ser humano, então a limpeza é fundamental”, finaliza.

Em outra música sobre esses super-heróis, fala que ‘o mundo precisa de vocês’. Pois é. O mundo realmente precisa de mais pessoas preocupadas com o meio ambiente, como o Power Ranger gari.

