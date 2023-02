Com matagal e lixo pelas ruas, moradores de Mogi das Cruzes temem casos de dengue durante o verão

Nesta época, quando o calor e as chuvas ganham mais volume, proliferação do mosquito causador da doença aumenta. Cenário preocupa quem vive em áreas mais vulneráveis, como Jundiapeba. Com matagal e lixo pelas ruas, moradores de Mogi das Cruzes temem casos de dengue durante

Um problema que se agrava com a chegada do verão é a dengue. Em meio ao alto volume de chuvas e ao calor, a proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta e coloca a saúde em risco. Situação que é ainda pior em áreas vulneráveis, como no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Na Rua Nilton Sona, o mato tomou conta. Para sair de casa, muitos moradores precisam se desafiar nas trilhas que se formam no matagal. Pelo caminho, muito lixo e água parada: o cenário é perfeito para o surgimento do mosquito e de até outras pragas.

“É um perigo porque tem criança, tem morador, tem idosos. Aparece cobra, o vizinho já matou uma cobra grande, já matou aranha grande, aparece rato”, comenta a recicladora Luciene Dias.

Só no ano passado, Mogi das Cruzes registrou 99 casos de dengue. Ainda existem outras duas notificações suspeitas aguardando resulto de exames. Além do vírus, o mosquito transmissor também pode provocar contaminações por chinkungunya e zika.

A moradora Adriane Oliveira, que está com 8 meses de gestação, mal sai de casa, pois teme ficar ainda mais exposta a essas doenças. “Eu só saio para comprar as coisas, mas fico mais dentro de casa. Minha mente diz que o lugar é muito precário por causa dos lixos”.

O ajudante de pedreiro Mike Santos mora em uma área coberta por lixo e esgoto. Para ele, a sensação é de que os moradores foram esquecidos. “Você vê, eu moro dentro de uma lama, dentro de um bueiro. E já morreu gente aqui dentro, já morreu várias pessoas aqui que fica doente”, conta.

Outros bairros

As áreas favoráveis para formação de criadouros do mosquito da dengue não são exclusividade de Jundiapeba. Outros bairros de Mogi das Cruzes também sofrem com o problema, como é o caso do distrito de Rua João da Cruz Braga, em Brás Cubas.

Imagens enviadas por telespectadores mostram a situação de uma viela , que está com bastante mato. Para piorar, o local fica perto de um córrego, por onde passam muitas crianças. A situação é parecida em uma calçada do Mogi Moderno, onde mal dá para caminhar.

O que diz a Prefeitura

Em relação à Jundiapeba, a administração municipal informou que uma equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas será encaminhada para fazer a verificação das condições do terreno. Se constatada a irregularidade na manutenção, os responsáveis serão notificados a fazer limpeza, no prazo de 30 dias, conforme determina a legislação municipal.

A situação deve ser a mesma nos outros bairros citados acima que, segundo a Prefeitura, devem receber uma verificação do departamento e, se for o caso, os responsáveis serão acionados. Reforçou que é fundamental registrar este tipo de pedido pela Ouvidoria Municipal, no telefone 156, para que a demanda seja atendida da forma adequada.

