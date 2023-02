Com minitrio elétrico, banda de sopros e proposta de democratizar a arte, Bloco Pira Pirou agita 3º dia de Carnaval em Piracicaba

Concentração será às 15h na Praça José Bonifácio; segundo coordenadora, grupo tem o objetivo de ocupar o espaço público com arte, alegria e diversidade. Cortejo do Bloco Pira Pirou, em 2020, em Piracicaba

Bloco Pira Pirou

Com proposta de ocupação dos espaços públicos com arte, o bloco Pira Pirou se apresenta neste domingo no Carnaval de Piracicaba (SP). Neste ano, o grupo traz como diferencial em seu cortejo um minitrio elétrico com uma banda de sopros.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba.

Público no Carnaval de Piracicaba em 2020, durante o Bloco Pira Pirou

Bloco Pira Pirou

“O Pira Pirou vem ocorrendo desde 2017. Foi quando a gente começou a ter a ideia do bloco e colocar em prática. Desde o começo vem com a intenção de ser um bloco democrático, de ocupar o espaço público com arte, alegria e diversidade. E a gente mantém esse espírio para o Carnaval desse ano”, explica uma das coordenadoras do grupo Laura Vidotto.

Laura comentou o fato das etapas de seleção do edital de apoio da prefeitura terem sido concluídas a poucos dias do evento. Foram solicitados estrutura de segurança, banheiros e atração musical e os prazos apertados levaram a necessidades de algumas readequações de última hora.

“Acredito que o edital precisa ser melhor desenvolvido, mas estamos felizes com essa possibilidade para realizarmos o carnaval da cidade. Lutamos sempre por melhoras e comemoramos cada conquista perante o poder público, celebrado através dessa parceira”.

Roda de samba no Bloco Pira Pirou, em 2020, em Piracicaba

Bloco Pira Pirou

Veja abaixo a programação para os demais dias de Carnaval:

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 17h, na Praça da Boyes, e o cortejo saiu às 18h30, seguindo até o Largo dos Pescadores.

Bloco do Amor celebra a diversidade no Carnaval de Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi