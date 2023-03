Com música ao vivo e novos visitantes, Lagoa do Taquaral é reaberta em Campinas

Parque reabre após dois meses. No dia 24 de janeiro, eucalipto caiu e matou uma criança de 7 anos no local. A partir disso, prefeitura fez trabalho de poda e remoção das espécies. Lagoa do Taquaral reabre após dois meses de fechamento; veja o que está liberado

Dois meses depois do acidente que matou uma criança de 7 anos e feriu uma mulher de 27, a lagoa do taquaral, em Campinas (SP), foi reaberta às 6h deste sábado (25). O parque é um dos espaços mais tradicionais da cidade.

Após o acidente, a administração, a pedido do Ministério Público (MP), fechou o parque e outros espaços públicos da metrópole para uma avaliação de outras espécies que poderiam causar mais acidentes. Segundo o governo municipal, foram sanados todos os riscos de queda de árvores ou galhos.

Imagens do local mostram que a paisagem mudou depois do trabalho de retirada de eucaliptos. Essa área onde ocorreram as extrações segue fechada ao público e a prefeitura está realizando o manejo da área. A ideia é que mudas nativas sejam plantadas nesse trecho do parque e a previsão é de que esse serviço dure cerca de cerca de 90 dias.

Por outro lado, estão liberados espaços como parte da pista de caminhada, pedalinhos, caravela e quadras poliesportivas.

O parque foi reaberto com música ao vivo, clima favorável e até novos visitantes, de outras localidades. De Salvador, a professora aposentada Jaciara Almeida chegou a Campinas em fevereiro, para visitar a filha. Ela soube na sexta-feira (24) que o parque seria reaberto neste sábado (25) e fez questão de vir conhecê-lo.

“Quando foi ontem, deu que reabriria amanhã [hoje]. Eu digo: ‘vamos logo porque domingo estou retornando a Salvador’. Amei, muito verde Campinas, é a primeira vez que eu venho”.

Público na pista da Lagoa do Taquaral durante reabertura

Márcio Silveira/ EPTV

A reabertura também foi comemorada por alguns frequentadores. “O passeio matinal, que a gente pode estar usufruindo e curtindo ao mesmo tempo, desfrutando de toda essa natureza, uma pena ficar [fechado] um tempo devido a esse acidente que teve, mas graças a Deus estamos aproveitando o ensejo e curtindo com a família”, conta o perito Fábio Lopes.

A limitação de circulação em alguns espaços fechados não restringiu atividades como caminhadas, corridas e utilização da academia ao ar livre.

“Apesar de estar fechado uma parte, tem um espaço bom para correr, fazer uma atividade”, avalia a universitária Bianca Trevisan.

“Ar livre, exercício físico, até para o bem-estar da saúde. É uma boa que retorne”, celebra o comerciante Adriano Rodrigues, que utiliza a academia ao ar livre.

Lagoa do Taquaral, em Campinas, durante derrubada de 181 árvores após tragédia que matou criança

Giuliano Tamura/EPTV

O g1 explica, abaixo, como vai funcionar a reabertura do Taquaral e quais equipamentos e espaços públicos estão liberados.

Qual horário de reabertura?

Das 6h às 21h.

O que está liberado?

Pedalinhos;

Visitação na Caravela;

Quadras poliesportivas;

Área do cartódromo;

Parcão;

Academia da terceira idade

Pista de caminhada até o Lago dos Patos (Portão 1)

O que não está liberado?

Lago dos Patos

Fragmento de eucaliptos

A Secretaria de Serviços Públicos afirmou que, assim que terminar o trabalho de manejo das árvores, vai comunicar o Ministério Público de que todos os riscos foram eliminados.

Impasse

Na quinta-feira (23), o g1 questionou a administração em relação à data de reabertura do Taquaral, considerando que a Secretaria de Serviços Públicos havia informado, no dia 9 de março, que o espaço reabria “em 15 dias”, e o governo municipal disse que o prazo era incerto. No entanto, o Executivo reviu o entendimento e anunciou nesta sexta-feira (24) a reabertura.

Imagens mostram extração de árvores na Lagoa do Taquaral

Reprodução/EPTV

