Com música romântica, Dilsinho conquista público no Planeta Atlântida

Cantor foi o penúltimo a subir no palco principal. No sábado (4), se apresentam Armandinho, Jão, Ludmilla, Luan Santana, Ivete Sangalo, Matuê feat 30praum e Vintage Culture. Dilsinho no Planeta Atlântida

André Feltes/Agência Preview

O cantor Dilsinho foi a penúltima apresentação do primeiro dia de Planeta Atlântida no Palco Planeta. O pagodeiro trouxe ao palco muito romance e conquistou o público de 40 mil pessoas que lotou a Saba nesta sexta-feira (3).

O show começou por volta das 2h com “Péssimo Negócio”. Entre um hit e outro, o cantor lembrou ser o “representante do pagode” nesta edição do festival e disse estar “feliz com o espaço”. Ele ainda gravou um vídeo com o público que assistia animado.

O cantor também trouxe para o palco do Planeta um dos últimos sucessos, a música “Duas”, lançada no ano passado.

Planeta Atlântida: acompanhe o festival ao vivo no g1

Saiba o horário e os palcos de todos os shows

FOTOS: Planeta Atlântida 2023, sexta-feira (3)

Dilsinho fala da expectativa para o show no Planeta Atlântida

Antes da apresentação, o cantor conversou com o g1. “Fico muito feliz, porque o Planeta é um festival que todo músico, todo artista tem vontade de fazer parte, é um mix de ritmos e culturalmente é muito importante a gente poder levar a nossa música pra um festival como esse”, afirmou.

Gloria Groove estreia no Planeta Atlântida com show performático

Com show que celebra 25 anos de carreira, Jota Quest contagia fãs

Luísa Sonza faz show com dança e emoção no Planeta Atlântida

Dilsinho no Planeta Atlântida

g1 RS

Veja o set list do show:

Péssimo Negócio

Refém + 12 horas

Trovão + Controle remoto

Sogra + Arranhão

Libera ela

Paga de louca

Baby me atende

Cansei de farra + Santo forte

Não vai embora + teu segredo

Melhor eu ir

Porre

Pódio

Onze e pouquinho

Me deixa pra lá + cerveja de garrafa

Prejuízo

Pouco a pouco

Dilsinho no Planeta Atlântida

g1 RS

Primeiro dia

O Planeta Atlântida voltou a rolar depois de dois anos sem festival, por causa da pandemia. O primeiro dia começou com a já clássica apresentação de Neto Fagundes, que abriu o festival com o Hino Rio-Grandense. Depois, subiu ao palco a banda Lagum. Além de Gloria Groove, o primeiro dia ainda teve shows de Jota Quest, Matheus e Kauan, Luísa Sonza, Dilsinho e Dubdogz.

O segundo dia de Planeta vai ter shows de Armandinho (18h30), Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê feat 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30).

Matheus e Kauan falam sobre expectativa para o show no Planeta Atlântida

VÍDEOS: Tudo sobre o Planeta Atlântida 2023

Vito Califano