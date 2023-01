Com objetivo de combater o tráfico de drogas, Operação Prelúdio cumpre nove mandados de prisão temporária no Oeste Paulista

Além das prisões, a Polícia Civil também cumpriu 22 mandados de busca e apreensão domiciliar nesta quinta-feira (26). Operação Prelúdio cumpre nove mandados de prisão temporária no Oeste Paulista

A Operação Prelúdio cumpriu, na manhã desta quinta-feira (26), nove mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão domiciliar em cidades do Oeste Paulista. A Polícia Civil também apreendeu 1kg de crack, 2 kg de maconha e R$ 11,5 mil em espécie.

Conforme informações da delegada responsável pelas investigações, Adriana Pavarina, à TV Fronteira, a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e “desarticular essa cadeia criminosa”.

“Os alvos foram cumpridos na cidade de Presidente Prudente [SP], Presidente Epitácio [SP], Regente Feijó [SP], Rancharia [SP] e Marília [SP]”, relatou Adriana.

Ainda de acordo com a delegada, o crack apreendido estava em um tablete de um quilo que, após fracionado, poderia render de 8 a 10 mil porções do entorpecente. Cada porção é vendida por R$ 10, o que resultaria em cerca de R$ 100 mil.

“Esse é um montante grandioso em termos de evitar o consumo final, a gente evita aí, aproximadamente, 10 mil consumos de droga crack a menos”, reforçou Adriana.

Segundo a Polícia Civil, a investigação durou aproximadamente quatro meses possibilitando a identificação da associação criminosa e a individualização de condutas dos associados. Foram presos indivíduos identificados como líderes da associação para o tráfico.

A corporação informou ainda que o principal distribuidor de drogas para determinado bairro também foi preso durante as investigações.

Os policiais apreenderam 1kg de crack, 2 kg de maconha e R$ 11,5 mil em espécie e, conforme a delegada, novas apreensões podem surgir e novas pessoas devem ser presas.

“As buscas ainda continuam e, possivelmente, novas apreensões vão surgir e, eventualmente, novas pessoas serão presas em flagrante decorrente das buscas domiciliares”, finalizou Adriana.

A Operação Prelúdio recebeu esse nome por ser a primeira ação da 2ª DISE-DEIC 8 do ano, em referência ao início.

