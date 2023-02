Obra é para estabilização de um bueiro danificado devido as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias no estado, segundo Dnit. Com obra na pista, BR-364 é interditada parcialmente entre Candeias e Porto Velho

Jefferson Oliveira/Rede Amazônica

Um trecho da BR-364 está interditado devido obras para substituição parcial de uma linha de bueiro de drenagem. O desvio está localizado nas proximidades do Km 12, em Candeias do Jamari (RO) sentido Porto Velho.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as obras começaram na segunda-feira (6), sendo que os preparativos para desvio no trânsito iniciaram durante o fim de semana.

O Dnit informou ao g1 que as obras para substituição da linha de bueiro de drenagem são necessárias, pois parte rede estava comprometida e ocasionando erosão na estrada, trazendo iminente risco aos usuários.

A área precisou ser isolada para as equipes começarem as correções. Quanto ao prazo para o término da obra, o Dnit informou que a meta é trabalhar de forma contínua, “mas tudo depende das condições climáticas”.

A Rede Amazônica passou pelo trecho interditado na manhã desta terça-feira (7). O vídeo acima mostra que a BR está sinalizada com cones e placas indicando aos condutores os pontos de desvio. No local foi vista equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

