Com porções de crack, cocaína e maconha, adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas, em Osvaldo Cruz

Ocorrência foi registrada na noite deste sábado (11) e entorpecentes foram localizados em diversos cômodos da residência. Adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas, em Osvaldo Cruz (SP)

Polícia Militar

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, na noite deste sábado (11), por tráfico de drogas com porções de cocaína, maconha e crack, em Osvaldo Cruz (SP).

Conforme informações da Polícia Militar, os policiais iniciaram o patrulhamento e, de posse de informações sobre intenso tráfico de drogas, localizaram o jovem caminhando no quintal em direção ao portão e trazendo um saco plástico.

Ao avistar a viatura, o adolescente tentou fugir para os fundos da residência, deixando cair alguns sachês de cocaína no chão. Ele tentou pular o muro para o terreno vizinho, porém, foi abordado pelos policiais.

O envolvido assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que alugou a residência para o tráfico de drogas. No interior da casa, havia adolescentes de 15 e 16 anos usando drogas.

Durante vistoria no local, a PM localizou cinco sachês de cocaína caídos na frente do quintal, 15 sachês de cocaína em uma cômoda no quarto, uma porção de maconha na geladeira, uma porção de droga sintética e uma balança eletrônica no armário da cozinha.

Com apoio do canil, os policiais também localizaram 17 sachês de cocaína e três porções de crack em uma caixa de som no quarto.

O adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

