Com prazo no fim, cidades do interior de SP têm média de 70% de conclusão do Censo 2022

Município que está mais perto de completar o levantamento é Itapetininga (SP), com 95,1% de dados coletados. São José do Rio Preto (SP), com 70,3%, é a cidade com menos coletas até o momento. Moradores têm até o fim de fevereiro para responder ao Censo 2022

Reprodução/TV TEM

Os moradores têm até o fim de fevereiro para responder ao Censo 2022 do IBGE. Até o momento, as cidades da região estão com uma média de 70% de conclusão.

O município que está mais perto de completar o levantamento é Itapetininga (SP), com 95,1% de dados coletados. Já Sorocaba (SP) tem 93%, seguida de Jundiaí (SP), com 85,5%, Bauru (SP), com 71,4%, e São José do Rio Preto (SP), com 70,3%, sendo a cidade com menos coletas até o momento.

Prazo para responder ao Censo 2022 está acabando

Mesmo sem estar totalmente completo, o instituto já pôde concluir, através do Censo, que a população das cidades aumentou. A exceção é Itapetininga, onde houve uma redução: no último Censo, a cidade estava com pouco mais de 167.100 habitantes e, agora, conta com 166.959.

Em Jundiaí, há 459,789 habitantes atualmente, sendo a sétima cidade mais populosa do interior do estado, um aumento de 5% em comparação ao último Censo. Sorocaba conta com 738.128 e é a segunda cidade mais populosa do interior; Bauru tem 388.686 e São José do Rio Preto 475.643 habitantes.

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí

Mata