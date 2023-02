Com previsão de lixo zero, ‘Berbigão do Boca’ abre oficialmente o Carnaval de Florianópolis

Espaços no entorno do bloco vão passar por ação de coleta seletiva para destinação de materiais recicláveis. Tradicional evento acontece nesta sexta-feira (10). Berbigão do Boca, em Florianópolis

O tradicional Berbigão do Boca, que marca a abertura do Carnaval em Florianópolis, acontece nesta sexta-feira (10) após dois anos sem festas de rua por causa da Covid-19.

Além do saudosismo, a celebração marcada pelos icônicos bonecos gigantes também entra em 2023 de cabeça na sustentabilidade. O evento será piloto para uma operação da prefeitura da capital de “lixo zero”.

O objetivo é otimizar a limpeza pública com a coleta seletiva dos materiais recicláveis nas festas realizadas no Centro, a exemplo de copos de plástico, latas de alumínio, garrafas de vidro, entre outros.

“Vamos começar a mudar a logística da limpeza pública para que o Carnaval de Floripa tenha menor impacto sobre o ambiente e maior alcance social”, comenta o titular da Secretaria de Limpeza e Manutenção Urbana (SMLMU), João Luz.

O secretário explica que através de uma colaboração entre servidores públicos do setor de limpeza e a Associação de Catadores Amigos da Natureza prevê a separação das embalagens usadas pelos foliões ainda no Largo da Alfândega, onde ocorre o bloco.

Com a retirada do material reciclável, em seguida equipes de limpeza vão lavar e desinfetar as vias para garantir a limpeza e circulação no dia seguinte. A experiência será analisada e poderá ser mantida em outros eventos da folia.

A iniciativa também conta com a colaboração da população para fazer o descarte correto dos itens em lixeiras espalhadas pelo bloco.

Berbigão do Boca

A programação iniciou às 12h ao lado do Mercado Público. O bloco é aberto e não é preciso pagar para participar. Contudo, os organizados vendem camisetas por R$ 30.

A folia contará com apresentações musicais e opções de comida que vão disputar um Concurso do Festival Gastronômico. Também está prevista a entrega do troféu Amigos do Berbigão.

O “Arrastão da Alegria”, momento em que o bloco toma as ruas, está marcado para às 19h.

