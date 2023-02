Com previsão de mais 125 mm de chuva, Defesa Civil alerta para deslizamentos, desabamentos e enchentes na região de Campinas

Órgão estadual pontua que volume pode vir acompanhado de ventania e granizo. Metrópole já registrou 148,2 mm nos últimos três dias. Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, ficou submersa em Campinas durante a tarde desta segunda

Rafaela Cristina

A Defesa Civil emitiu em alerta na tarde desta sexta-feira (3) sobre a previsão de chover mais 125 milímetros na região de Campinas (SP) entre sábado (4) e terça (7).

Segundo o órgão, o volume, considerado alto, pode vir acompanhado de ventania e granizo, além de acarretar em deslizamentos, desabamentos e enchentes.

“Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco”, diz nota do órgão.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

LEIA TAMBÉM

Campinas bloqueia trechos da Abolição e Glicério para extrair 27 árvores a partir de domingo; veja desvios e reflexos no transporte

Laudos citam solo encharcado, pobre e raiz podre em árvore que caiu e matou criança em parque após fortes chuvas em Campinas

Defesa Civil deixa metrópole em atenção

Já a Defesa Civil de Campinas, também nesta sexta, manteve a metrópole em estado de atenção por conta do volume de chuva registrado nos últimos três dias: 148,2 milímetros – a cidade entra em atenção quando supera os 80 mm.

O órgão municipal explica que possui um Plano de Contingência com quatro níveis de alerta, e cada um deles desencadeia ações específicas.

Estado de Observação: quando chove até 80 milímetros (mm), e há um acompanhamento dos índices pluviométricos;

Estado de Atenção: quando o índice pluviométrico fica acima de 80,1 mm e são realizadas vistorias de campo em áreas de risco;

Estado de Alerta: é feita a remoção preventiva da população das áreas de risco iminente indicadas pelas vistorias;

Estado de Alerta Máximo: é deflagrada a remoção de toda a população que mora em áreas de risco.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata