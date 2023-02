Com programação gratuita, Patuscada de Carnaval agita Natal no dia 11

Pagode do Coxa, Banda Pretta e Frevo do Xico estão entre atrações de evento que será realizado na Arena das Dunas, em Natal. Ingressos são distribuídos pela internet. A Patuscada, festa tradicional entre os amantes da folia potiguar, realiza a sua edição de prévia carnavalesca no próximo dia 11 de fevereiro. O evento tem programação gratuita e será realizado na Arena das Dunas, em Natal, com início às 15h.

As atrações deste ano são Pagode do Coxa, Banda Pretta, Frevo do Xico, Dinho Sales, DJ DK, DJ Isadora Aragão e DJ Lucas D’medeiros.

Com programação gratuita, Patuscada de Carnaval é confirmada para o dia 11

Para ter acesso, é necessária a retirada de ingressos antecipada pelo site Outgo, além da doação de dois quilos de alimento na entrada do evento.

Os lotes dos ingressos gratuitos estarão disponíveis na internet nos próximos dias 6 e 10.

valipomponi