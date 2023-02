Com programação voltada para famílias, Santo Antônio do Pinhal terá matinês no carnaval

As atividades, que são todas gratuitas, acontecerão na avenida Ministro Nelson Hungria. Com programação voltada a famílias, Santo Antônio do Pinhal terá matinês no carnaval

Divulgação/Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal

Assim como aconteceu nas últimas edições, a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) confirmou que a programação de carnaval da cidade será voltada para as famílias. A folia vai ser realizada nos mesmos moldes de 2020, já que em 2021 e 2022 o evento foi cancelado por conta da pandemia da covid-19.

De acordo com a secretaria de turismo, as principais atividades serão as matinês com o grupo Estação Folia e os bailes noturnos com a banda Palace. A programação conta também com desfile de blocos e de bonecões.

Todas a atrações do ‘Carnapinhal’ são gratuitas e acontecerão na avenida Ministro Nelson Hungria, que é considerada a principal via do município.

Em relação à segurança, a prefeitura informou que o evento terá apoio das polícias Civil e Militar, além de monitoramento por câmeras. Haverá também equipes de brigadistas e de saúde.

O carnaval no município da Serra da Mantiqueira costuma atrair turistas que buscam, principalmente, tranquilidade durante os dias do feriado.

Programação completa

Dia 18 (sábado)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bateria ‘Unidos do Montanh’Arte’

21h bloco ‘Barbaridade’

22h: banda Palace

Dia 19 (domingo)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco ‘Espeloteando’

22h: banda Palace

Dia 20 (segunda)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco do Barão e bateria ‘Rolo Compressor’

22h: banda Palace

Dia 21 (terça)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco ‘Perdidos na Noite’ e bateria ‘Unidos do Montanh’Arte’

22h: banda Palace

Vito Califano