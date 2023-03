Com quase 200 porções de cocaína e maconha em casa, rapaz de 18 anos é preso por tráfico de drogas em Rinópolis

Investigações levaram a Polícia Civil até a residência do suspeito, no Conjunto Habitacional Mário Covas, onde estavam os entorpecentes. Rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Rinópolis (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (14), no Conjunto Habitacional Mário Covas, em Rinópolis (SP).

Conforme a Polícia Civil, as investigações, que foram iniciadas após denúncias anônimas, identificaram um ponto de venda de drogas no bairro.

Os policiais foram até uma residência e, durante as buscas, apreenderam mais de 140 porções de maconha, 50 porções de cocaína, aproximadamente R$ 2,5 mil reais, além de anotações “relacionadas ao tráfico de drogas”.

O suspeito foi preso em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e levado à Delegacia de Polícia de Rinópolis, onde aguarda a realização da audiência de custódia.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla