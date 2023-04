Com queda no óleo e na batata, preço médio da cesta básica em Piracicaba cai 0,8% em fevereiro

Pesquisa da Esalq aponta preço mensal da cesta, incluindo alimentos, higiene e limpeza. ARQUIVO: óleo de soja

O preço médio da cesta básica em Piracicaba (SP) apresentou queda de 0,8% em fevereiro, segundo estudo do Índice de Cesta Básica (ICB) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). Em destaque estão a redução dos preços do óleo de soja e da batata.

Segundo o ICB, o preço geral variou de R$ 1.254,64 para R$ 1.244,11, com destaque para o segmento de alimentação, que caiu 1,08%. Os produtos de limpeza doméstica tiveram uma queda de R$ 0,56% e de higiene pessoal subiram 1,07%.

O segmento com maior aumento no mês de fevereiro foi do grupo de higiene pessoal. O creme dental foi o item que mais subiu (+5,59%), em relação ao mês anterior. Outros produtos deste segmento que tiveram acentuadas variações foram o papel higiênico e o desodorante; 3,66% e 2,15% respectivamente.

Já o setor de limpeza doméstica apresentou uma redução absoluta de -0,56% comparado ao mês anterior. Apesar disso, o amaciante figura entre as maiores variações, com alta de 6,15%. Sabão em pó, sabão em barra e água sanitária tiveram queda nos preços.

No subgrupo de alimentos se destacam com maiores variações os ovos (dúzia), com 8,92% de alta, e o óleo de soja, com 7,06% de queda no preço. A batata também teve uma queda expressiva, de 7,04%. Veja na tabela:

Segundo análise dos pesquisadores, em janeiro o grande volume de chuvas influenciou os preços do produto. Já durante fevereiro, houve efeito contrário por conta da redução das precipitações nas regiões produtoras (PR e SC), possibilitando a retomada em larga escala da colheita. “Assim houve maior oferta do produto, determinando a redução do preço.”

Apesar da queda, o valor do quilo do tubérculo ainda está muito acima do menor valor do período analisado pelo ICB, R$ 4,27 em agosto do ano passado.

Já em relação à alta do preço dos ovos, o estudo diz que parte da variação é por conta da Quaresma, que provoca a substituição de carnes por ovos e peixes para alguns católicos.

“Pelo lado da oferta, destaca-se o aumento dos custos de produção nos últimos meses, que reduziu a capacidade de aquisição de insumos dos avicultores, provocando uma redução na oferta do produto. No acumulado de junho de 2022 a fevereiro de 2023, o aumento foi de 17,64%.”

Já a queda no preço do óleo de soja pode ser atribuída à redução do preço da soja desde dezembro de 2022, conforme o ICB. “Segundo levantamento do Cepea – Esalq/USP, a desvalorização do valor da commodity pode ser explicada pela queda nas exportações, que seguem abaixo do registrado no primeiro bimestre do ano anterior, gerando um aumento na oferta do produto no mercado interno.”

