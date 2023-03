Com queda no saldo do comércio, região de Piracicaba cria 1,4 mil empregos formais em janeiro

O setor perdeu 579 postos, com a contratação de 3.223 e a demissão de 3.802 trabalhadores. Carteira de Trabalho

Divulgação Seteq

A região de Piracicaba (SP) criou 1.490 empregos formais em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. Apesar do saldo positivo, o setor de comércio perdeu postos de trabalho no início do ano.

De acordo com o Novo Caged, o segmento perdeu 579 postos, com a contratação de 3.223 e a demissão de 3.802 trabalhadores. Janeiro costuma ser o mês que se encerram os contratos temporários de fim de ano no comércio, o que pode ter influenciado o saldo.

Em contrapartida, o setor da indústria começou o ano no positivo e alavancou o saldo. Foram geradas 997 novas vagas em janeiro, com a admissão de 4.878 pessoas e a demissão de 3.881. Veja o balanço por setor:

Os setores de serviços, agropecuária e construção também tiveram saldo positivo, como mostra o gráfico.

Ao todo, em janeiro deste ano foram registradas:

15.439 contratações

13.949 demissões

Apesar do saldo positivo de 1.490 vagas, em janeiro de 2023 foram gerados menos empregos do que o mesmo mês de 2022. Segundo o Caged, no ano passado foram 1.843, uma queda de 19,1% nessa comparação.

Piracicaba em alta

Entre os municípios da região, Piracicaba foi o que registrou maior saldo em janeiro, com a criação de 890 empregos formais, quase 60% do total da região. Capivari (SP) e Iracemápolis (SP) também se destacaram na geração de vagas.

Na metrópole, quem mais contratou no período foi o segmento de serviços, com saldo positivo de 421 vagas, seguido da indústria com 374 vagas, e construção com 201 vagas criadas com carteira assinada. O comércio apresentou o pior resultado com saldo de – 136 vagas.

José Luiz Guidotti Júnior, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), afirmou que o bom desempenho do segmento de serviços se deve a contratações realizadas especificamente na área de administração pública que engloba contratações para a Saúde, Educação e Serviço Social.

“Das 421 vagas de saldo positivo, 158 são referentes a esses setores”, ressaltou. Sobre o desempenho negativo do comércio, ele disse que -117 são de demissões provenientes de supermercados e hipermercados, empresas que contratam mais para atender as demandas do Natal e depois dispensam esses trabalhadores no início do ano seguinte, numa movimentação já esperada.

Veja na tabela o balanço por cidade:

Águas de São Pedro (SP), Charqueada (SP), Cosmópolis (SP), Engenheiro Coelho (SP), Nova Odessa (SP) e Rio das Pedras tiveram saldos negativos, ou seja, perderam postos de trabalho em janeiro.

Acumulado em 12 meses

Nos últimos 12 meses, o saldo de empregos nas 18 cidades da área de cobertura do g1 Piracicaba foi de 18.510 empregos formais gerados. Fevereiro de 2022 foi o período com maior saldo, conforme o Caged.

Já em dezembro de 2022 foi quando o saldo apresentou pior resultado, com o fechamento de mais de 5 mil empregos na região. Confira no gráfico o balanço.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Ferla