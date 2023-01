com-rajadas-de-vento-de-mais-de-80-km/h,-temporal-causa-estragos-em-dracena

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre as 18h e 19h, foram registrados 40 milímetros de chuva. Temporal causa estragos em Dracena (SP)

Um temporal causou estragos, na tarde desta sexta-feira (27), em Dracena (SP). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento ultrapassaram os 80 km/h e foram registrados 40 milímetros de chuva, entre as 18h e 19h, no município.

Segundo a Prefeitura, árvores caíram e uma delas deixou um carro danificado, porém, não houve vítimas.

Além disso, outros estragos também foram registrados em residências e construções.

As equipes da Secretaria de Limpeza Pública e Defesa Civil do município atuaram e iniciaram, na manhã deste sábado (28), os serviços de limpeza.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram 12 chamados de quedas de árvores.

