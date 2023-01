Com retorno das aulas e programação de carnaval agendada, Gurupi alerta sobre o reforço da vacinação contra a Covid-19

Segundo dados do Integra Saúde, cerca de 11 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose dos imunizantes que protegem contra a doença. Sete unidades de saúde ofertam as vacinas. Mais de 11 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose em Gurupi

Divulgação/Secom Gurupi

O retorno de alunos às salas de aula e a aproximação do feriado de carnaval são períodos que ocasionam a aglomeração de pessoas. Diante disso, a Prefeitura de Gurupi convocou a população para reforçar a vacinação contra a Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) da cidade, quem não tomou a segunda dose, necessária para completar o esquema vacinal, deve procurar uma das sete unidades que estão ofertando as doses contra a doença. (Confira os locais no final da reportagem)

De acordo com site do Integra Saúde, que reúne dados sobre a Covid no Estado, 65.420 pessoas receberam a 1ª dose e 54.019 retornaram aos postos para a segunda dose. Ou seja, mais de 11 mil pessoas estão com o esquema vacinal pendente.

Quanto às aplicações de reforço, 22.338 pessoas receberam doses de imunizantes contra a doença. A 4ª dose, ou segunda dose de reforço, está liberada para quem tem 40 anos ou mais, além dos profissionais da área da educação e da saúde.

“A vacinação contra Covid-19 é importante para que a gente consiga manter o controle sobre o vírus que está aí ainda em circulação. Nós já passamos pelo período crítico, mas precisamos reforçar para que a doença não retorne como pandemia novamente”, disse a coordenadora de Imunização da Semus de Gurupi, Lilamara Oliveira.

Vacinação infantil

A pasta reforçou também que crianças entre 5 e 11 anos devem ser imunizadas contra a doença. O público também tem a dose reforço liberada desde o início do ano.

Para a faixa etária de seis meses a 2 anos com comorbidade, a aplicação deve ser agendada pelo WhatsApp (63) 3315-0095.

Confira os sete postos que ofertam doses e quais públicos atendem:

UBS Parque das Acácias

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às 17h

UBS Jardim do Buritis

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às 17h

UBS Pedroso

Vacinas de rotina, Antirrábica, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às 17h

UBS Sol Nascente

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às 17h

UBS João Manoel

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às 17h

UBS Vila Nova

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h e das 13h às

UBS Nova Fronteira

Vacinas de rotina, Covid-19 adulto e infantil das 7h às 12h

Pfizer Baby

Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades

Agendamento: 3315-0095 (WhatsApp)

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200