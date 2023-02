Com revólver e 49 munições, homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Santo Expedito

Ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (21) no bairro Maria Laís. Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo, em Santo Expedito (SP)

Polícia Militar

Um homem. de 59 anos, foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (21), por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Maria Laís, em Santo Expedito (SP).

Conforme a Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia de que uma pessoa pagaria uma dívida entregando duas armas, que seria de seu pai.

Os agentes foram até o local e localizaram o homem, que foi cientificado sobre as informações que possuíam. O envolvido autorizou a entrada da PM em sua residência e indicou o local onde o revólver e as munições estavam.

O homem afirmou que a arma e munições eram de seu finado irmão e que, após a morte dele, permaneceram em sua posse. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

