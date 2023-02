Com risco de explosão, moradores deixam casas às pressas após vazamento de oxigênio puro em hospital de Marília

Ocorrência foi registrada no Hospital São Francisco. Corpo de Bombeiros informou que o gás é tóxico em sua versão pura. Vazamento de oxigênio puro em hospital de Marília (SP) provoca evacuação

O vazamento de oxigênio puro no Hospital São Francisco, na zona Sul de Marília (SP), durante a noite deste domingo (5), fez com que moradores deixassem suas casas às pressas das proximidades, já que existia o risco de explosão.

Ninguém ficou ferido, mas outro problema é que também o oxigênio puro é tóxico, segundo o Corpo de Bombeiros, chamado para atender a ocorrência e controlar o vazamento. A situação foi normalizada horas depois e as pessoas puderam voltar para suas casas.

Uma grande nuvem branca tomou as proximidades da instituição de saúde, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HC/Famema) e que não contava com pacientes, já que atende no setor ambulatorial de especialidades.

A causa do vazamento vai ser investigada pela unidade hospitalar.

