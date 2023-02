A interdição teve início por volta das 18h. Não há previsão de liberação da via. Com risco de queda de barreira, rodovia Oswaldo Cruz é interditada totalmente em Natividade da Serra.

A rodovia Oswaldo Cruz foi interditada totalmente na tarde desta terça-feira (28), no trecho de Natividade da Serra.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a interdição teve início às 18h, no km 64,9. A interdição é nos dois sentidos.

Segundo o órgão, no trecho há risco de queda de barreiras, o que impossibilita a passagem dos motoristas.

As equipes do DER estão no local trabalhando e fazendo o monitoramento da via, mas não há previsão para que o trânsito seja normalizado.

