Com rock e metal em ritmo de marchinha, ‘CarnaMaiden’ atrai foliões em Paraibuna.

Bloco percorreu as ruas da cidade neste sábado (18), ao som das músicas de rock na forma das tradicionais marchinhas de carnaval. Folia metaleira: ‘CarnaMaiden’ atrai foliões em Paraibuna

Conhecido como a folia metaleira, o ‘CarnaMaiden’ atraiu milhares de foliões neste sábado (18) em Paraibuna, no interior de São Paulo.

A atração é famosa por apresentar clássicos do universo rock e metal, em ritmo de marchinhas. No lugar das tradicionais chitas e cores típicas do carnaval, o público estava majoritariamente vestido de preto e com camisetas de bandas de rock.

O bloco começou às 14h e animou o público com as músicas da banda britânica Iron Maiden. Centenas de foliões estiveram presentes, cantando as letras do heavy metal em forma de marchinha.

Confira a programação completa da folia em Paraibuna.

Fundação Cultural de Paraibuna

Vito Califano