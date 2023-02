Com saldo positivo de 5,5 mil vagas em 2022, Bauru tem recorde de geração de empregos desde a criação do Novo Caged

Dados foram divulgados nesta terça-feira (31). Já Marília (SP) teve seu pior desempenho desde o começo da nova série histórica. Bauru bateu recorde positivo de geração de emprego no Novo Caged, enquanto Marília (SP) teve seu pior desempenho

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bauru (SP) contabilizou a criação de 5.557 de posto de trabalho com carteira assinada em 2022, um recorde desde a criação da nova versão do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em 2020. Dados foram divulgados na terça-feira (31).

O saldo resultante de admissões menos demissões no ano passado foi 8,5% maior do que o registrado em 2021, quando Bauru totalizou 5.119 contratações a mais do que desligamentos.

Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19 no Brasil, o saldo foi de 806 novos empregos formais.

A comparação do Novo Caged com anos anteriores a 2020 não é adequada, segundo o governo federal, pois há mudanças na metodologia adotada para elaboração dos levantamentos.

O desempenho de Bauru na geração de emprego formal no ano passado só não foi melhor devido à extinção de 1,8 mil postos de trabalho com carteira assinada em dezembro.

No acumulado do ano, o principal gerador de empregos formais na cidade foi o setor de serviços, com 2,6 mil contratações a mais do que demissões, seguido da indústria com 1,5 mil novos postos de trabalho, comércio com saldo positivo de 737 e construção civil, no verde, com 733. Apenas a agropecuária demitiu mais do que contratou, com fechamento de 98 vagas.

Marília

Já em Marília (SP) , o Novo Caged mostra a criação de 482 postos de emprego formal em 2022, ante 4.515 contratações a mais do que demissões em 2021. A redução é de quase 90% no saldo de geração de postos de trabalho com carteira. Em 2020 o saldo ficou no verde, em 1.404.

No ano passado, o setor de serviços foi o segmento economia da cidade que mais impactou o resultado pior de 2022 na comparação com os anos anteriores, já que foram fechadas mais de mil postos de trabalho nessa área. A agropecuária demitiu 21 pessoas a mais do que contratou.

Por outro lado, a indústria local contratou formalmente 879 pessoas a mais do que demitiu; as lojas admitiram 494 trabalhadores com carteira a mais do que desligaram; e a construção civil teve saldo positivo de 133 novos postos.

valipomponi